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世大運》簡彤娟、蔡昀恩 桌球女雙銅牌

2025/07/24 05:30

簡彤娟（左）、蔡昀恩在女雙4強賽遭中國組合逆轉，無緣爭金。（大專體總提供）簡彤娟（左）、蔡昀恩在女雙4強賽遭中國組合逆轉，無緣爭金。（大專體總提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕首次搭檔的簡彤娟/蔡昀恩昨在萊茵魯爾世大運女雙8強賽以直落四撂倒日本組合出澤杏佳/青井櫻，但晚間4強賽在局數2：1領先、第4局10：6聽牌下未能拿下，最終2：4遭中國的韓菲兒/王曉彤逆轉，仍為台灣隊摘下1面銅牌。

打敗出澤杏佳 本屆最大收穫

簡彤娟和蔡昀恩在國內分屬國泰、合庫隊，沒有機會合作，簡彤娟透露，其實在蔡昀恩還沒選上世大運國手前就想要跟她搭配，因為她在國內雙打的表現一直很突出。簡彤娟也盛讚蔡昀恩出手速度快、相持能力和基本功都很扎實，對她很有信心。

蔡昀恩也認為跟簡彤娟搭檔，讓她感覺心很定，「有時候我比賽時會慌亂，她都告訴我沒關係，讓我更敢出手，不會猶豫。」

對簡蔡配來說，這次世大運最大的收穫就是終結日本女將出澤杏佳的金牌之旅，讓他吞下本屆世大運首場敗仗，兩面顆粒打法的出澤在女團決賽獨拿2點，帶領日本扳倒中國奪下金牌，她和岡野俊介的混雙組合也在決賽逆轉中國曾蓓勳/韓菲兒摘下金牌，堪稱「中國殺手」。

黃愉偼女單四強 對香港新秀

女單方面，世界排名140的黃愉偼16強先以4：2擊退法國好手露茲，8強再以4：3險勝日本黑馬淺田真奈，4強將對決香港新秀吳詠琳，過去生涯對戰黃愉偼以7勝1負占上風，包括最近兩次在2022年亞青、曼谷青少年挑戰賽都笑到最後。世界排名68的簡彤娟則在8強賽以0：4不敵中國女將趙尚。

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