美職球探觀戰 徐若熙空降防禦率王

徐若熙7局無失分勝投，空降防禦率王。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「龍之子」徐若熙昨主宰戰局，繳7局無失分優質先發，不但補足聯盟規定投球局數，以1.62的數據「空降」防禦率王，同時拿下本季第3勝和第3度單場MVP，率味全龍以2：0完封勝樂天桃猿，龍隊也躍居下半季聯盟戰績榜首。

朱育賢轟出全壘打，全場完成猛打賞。（記者林正堃攝）

72.1局達標 7局無失分

上週三徐若熙對台鋼雄鷹先發，用82球投5局失2分無關勝敗，4天後在明星賽中繼投4球，昨再披掛上陣，用83球投滿7局只被敲4安無失分，最快球速153公里，靠牛棚守成拿下勝投和單場MVP。

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龍隊總教練葉君璋坦言，這場只讓徐若熙投7局，確實跟前幾天明星賽登板有關，且讓他續投有可能用球數破百球，這樣也沒意義，因此決定換投，球季還長，如何一整季都能維持健康穩定表現才是重點。

昨美職光芒、海盜、藍鳥和遊騎兵4隊球探到大巨蛋觀察徐若熙投球，他以近乎完美好投「空降」防禦率王，目前累計72.1局，他表示，這場沒有特別的投球策略，照著教練團和捕手蔣少宏的指示投球，幸運的是有幾球被打得很強勁，靠隊友守備抓到出局數，希望身體健康續留先發輪值，本季目標至少投120局。

值得一提的是，徐若熙生涯在大巨蛋先發8場戰績5勝2敗，總計51.2局投球失4分僅2分責失，防禦率僅0.35，儼然是新一代「巨蛋王者」，他笑說，每位選手在大巨蛋比賽應該都很舒服。

朱育賢第8轟

4次打擊全上壘

朱育賢繳3安猛打賞，第3局轟出陽春砲，本季第8轟出爐，選到1次保送，4次打擊全數上壘，助徐若熙奪勝一臂之力。

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