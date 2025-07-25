自由日日shoot》中國代表團暴力撒野 搶台灣世大運賀電

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鄭世忠：中國勿將奧會模式無限上綱

鬧場的中國代表團成員（箭頭處）離開前還不斷拍攝我代表團成員，背後的國際友人比出讚的手勢（紅圈處）聲援台灣。（取自民視）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣跆拳道代表隊昨天凌晨在德國萊茵魯爾世大運摘下男團銀牌，未料賽後在頒發教育部長鄭英耀賀電時，出現兩名中國代表團人員，用暴力方式企圖搶奪我國選手賀電，讓現場陷入一片混亂。體育署長鄭世忠嚴厲譴責對方暴力行為，希望中國不要再將奧會模式無限上綱，傷害台灣人民的情感。

中國代表團成員（最右邊）企圖搶奪台灣體育署競技組組長藍坤田手中的賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（體育署提供）

台灣代表團成員和媒體 力阻暴力行為

由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑組成的台灣跆拳道男團在這次世大運摘銀，追平台灣隊史最佳成績，賽後由體育署競技組組長藍坤田在場館混合採訪區頒發賀電。當時一男、一女中國人士衝上前推擠，企圖搶奪選手賀電，不斷質疑台灣是否使用「中華台北」，甚至認為我國違反規定，而在場的台灣代表團成員和媒體也試圖制止對方暴力行為。

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對於中國無理蠻橫的行為，鄭世忠嚴厲譴責，並揭發對方一系列惡行，「從我們桌球男子團體擊敗中國隊贏得金牌後，中國就開始不斷挑釁我國代表團，先向大會抗議我們在比賽期間喊台灣加油違反規定，在羽球團體賽事結束後，搶我們的賀電，另寫信施壓主辦城市埃森市長室秘書，要求我們中繼站、物理治療診所的房東，撤下我們門口的國旗。」

鄭世忠說：「我在這裡嚴厲的譴責中國隊負面的犯罪行為，德國是民主自由國家，頒發賀電給我們的選手、與喊台灣加油是表達對自己選手支持，完全不是奧會模式的範圍，中國隊請勿再將奧會模式無限上綱，傷害台灣人民的情感。」

世大運目前尚在進行中，剩餘賽事也會有頒發賀電環節。體育署表示，綜合賽會賀電都是選手奪牌後立即頒發，因此接下來選手奪牌依舊會在第一時間進行，體育署副署長洪志昌也強調，未來頒發賀電環節會做得更妥善一點，並有更嚴謹的處理方式。

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