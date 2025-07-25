晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日shoot》總統嚴厲譴責：中國違背運動家精神

2025/07/25 05:30

中國代表團企圖暴力搶奪台灣代表團賀電。賴清德總統昨表示，對於這樣違背運動家精神，和世大運「開放、尊重」理念背道而馳的行為，我們必須表達嚴厲譴責。（資料照）中國代表團企圖暴力搶奪台灣代表團賀電。賴清德總統昨表示，對於這樣違背運動家精神，和世大運「開放、尊重」理念背道而馳的行為，我們必須表達嚴厲譴責。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕我國桌球男子團體在世大運擊敗中國隊贏得金牌後，中國開始不斷挑釁我國代表團，昨天凌晨台灣男子跆拳道獲得銀牌頒獎典禮結束後，中國代表團再度企圖暴力搶奪代表團賀電；賴清德總統昨表示，對於這樣違背運動家精神，和世大運「開放、尊重」理念背道而馳的行為，我們必須表達嚴厲譴責。

賴清德指出，世界大學運動會的核心價值，是開放、包容與和平，我們的選手在場上揮灑汗水、奮戰不懈，那一份專注與拚搏，不只感動現場觀眾，也讓千里之外的國人熱淚盈眶，每一面獎牌，背後都是日復一日的訓練與無數次的自我挑戰。

賴表示，令人遺憾的是，賽事期間，中國仍然多次打壓我國代表團，不僅施壓埃森市政府要求撤下我方中繼站懸掛的國旗，更無理抗議觀眾在場邊呼喊「台灣加油」；甚至在羽球及跆拳道比賽後，試圖搶奪教育部頒發給選手的賀電。

賴強調，對於這樣違背運動家精神、也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重的理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，我們必須表達嚴厲的譴責。

最後，賴清德表示，感謝每一位用實力證明自己的選手，也感謝所有為國家主權奮戰的台灣人，我們會繼續以從容、自信面對挑釁打壓，贏得國際社會更多的理解與尊敬，祝福所有代表台灣出賽的選手們，在接下來的賽事中，繼續突破自我、盡情發揮，把最好的一面展現給世界，「國人都與你們同在，期待迎接你們平安凱旋，帶著屬於台灣的榮耀回家」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中