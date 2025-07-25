自由日日shoot》總統嚴厲譴責：中國違背運動家精神

中國代表團企圖暴力搶奪台灣代表團賀電。賴清德總統昨表示，對於這樣違背運動家精神，和世大運「開放、尊重」理念背道而馳的行為，我們必須表達嚴厲譴責。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕我國桌球男子團體在世大運擊敗中國隊贏得金牌後，中國開始不斷挑釁我國代表團，昨天凌晨台灣男子跆拳道獲得銀牌頒獎典禮結束後，中國代表團再度企圖暴力搶奪代表團賀電；賴清德總統昨表示，對於這樣違背運動家精神，和世大運「開放、尊重」理念背道而馳的行為，我們必須表達嚴厲譴責。

賴清德指出，世界大學運動會的核心價值，是開放、包容與和平，我們的選手在場上揮灑汗水、奮戰不懈，那一份專注與拚搏，不只感動現場觀眾，也讓千里之外的國人熱淚盈眶，每一面獎牌，背後都是日復一日的訓練與無數次的自我挑戰。

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賴表示，令人遺憾的是，賽事期間，中國仍然多次打壓我國代表團，不僅施壓埃森市政府要求撤下我方中繼站懸掛的國旗，更無理抗議觀眾在場邊呼喊「台灣加油」；甚至在羽球及跆拳道比賽後，試圖搶奪教育部頒發給選手的賀電。

賴強調，對於這樣違背運動家精神、也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重的理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，我們必須表達嚴厲的譴責。

最後，賴清德表示，感謝每一位用實力證明自己的選手，也感謝所有為國家主權奮戰的台灣人，我們會繼續以從容、自信面對挑釁打壓，贏得國際社會更多的理解與尊敬，祝福所有代表台灣出賽的選手們，在接下來的賽事中，繼續突破自我、盡情發揮，把最好的一面展現給世界，「國人都與你們同在，期待迎接你們平安凱旋，帶著屬於台灣的榮耀回家」！

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