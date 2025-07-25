自由日日shoot》鄭英耀批中國：野蠻、土匪

世大運中國代表成員意圖搶奪台灣代表團選手賀電，,教育部長鄭英耀昨受訪痛斥中國「野蠻、土匪」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林曉雲、鍾麗華、方瑋立、陳鈺馥／台北報導〕台灣跆拳道男團在德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌，體育署頒賀電給我奪牌選手，竟遭中國代表團人員企圖搶奪。教育部長鄭英耀昨受訪痛斥中國「野蠻、土匪」，表達嚴正譴責，呼籲國際體育組織應給予中國懲處，對體育署等所有人員團結守護台灣與選手權益，表示感動。

卓榮泰：看見中國口蜜腹劍

行政院長卓榮泰昨在院會表示，發生如此無理挑釁的行為，赤裸裸戳破中國近來所謂兩岸「融合發展」、「交友交心、走近走親」的謊言，讓國內青年清楚看見中國的口蜜腹劍與虛情假意。

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卓揆高度讚許教育部體育署長鄭世忠及競技運動組長藍坤田，率領我國二○二五年世大運代表團赴德國參賽，在我國跆拳道男子團體奪得銀牌，頒發教育部長賀電時，竟遭中方人士無理干預，並企圖搶奪賀電，現場發生激烈言語衝突，造成國際笑話，所幸藍坤田當場駁斥，維護我國主權與青年運動選手權益。

鄭英耀表示，中國在世大運期間對我國不斷施壓與干預，中國對台灣選手與後勤支援團隊進行「非理性騷擾」，包含向主辦城市（德國埃森ASAN市）抗議我國使用民間設施（如物理治療中心）與展示國旗，甚至比賽場邊我國僑胞喊「台灣加油」，也提出抗議，更出現「搶賀電」的粗暴行徑。

離譜！喊台灣加油 中國也抗議

鄭英耀強調，世大運是全球各國青年競技的地方，運動場域應該是青年和平交流之地，不該成為政治角力場，對中國人員企圖搶我國選手賀電一事，他感到非常生氣，直言是「野蠻」、「土匪」的行徑，完全違反運動精神，而體育署與駐外人員、媒體、政務官等共同捍衛選手權益與台灣榮譽，則令人感動。

陸委會副主委梁文傑表示，中國在文明水平較高的德國發生搶奪賀電這樣的事情，是讓全世界看笑話。整個事情從頭到尾就是大陸方面不想看到中華民國這四個字，如此而已。

外交部也譴責指出，中國行徑不僅不尊重世大運及德國主辦方城市，更完全違悖國際體育精神及公民社會基本素養，令人不齒。

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