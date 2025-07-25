自由日日shoot》朱立倫：非常生氣 對我們很大攻擊

中國國民黨主席朱立倫陪國民黨立委廖先翔在汐止站街頭，對於中國搶賀電一事，表示非常非常的生氣。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福、施曉光、劉宛琳／綜合報導〕世大運中國代表成員意圖搶奪台灣代表團選手賀電，國民黨主席朱立倫昨在汐止參加反罷免活動受訪表示，我們非常非常生氣，這樣的事情對我們是很大的一個攻擊，他希望大家共同支持所有世大運的選手。

朱立倫也在臉書發文表示：「面對中共施壓、試圖搶奪中華隊運動員賀電，甚至要求撤下我國國旗的行徑，國民黨表達最嚴正的譴責，面對外來壓力，我們更應團結一致，對外展現堅定立場，而不是在內部彼此攻訐、削弱團結。紅共在外莫名其妙的騷擾，我們不同意！綠共在內優先鬥爭異己，我們不同意！」他並強調「中華民國是我們的底線，沒有人可以污辱運動員，我們永遠會作為後盾！」

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國民黨臉書發文也表示，面對中共施壓，搶奪中華隊運動員賀電，挑釁撤下國旗的行為，表達嚴厲譴責！國民黨還說，愛護中華民國是該黨的堅持，並譴責中共這種施壓行為，現在台灣面對對外威脅，有中共的壓力，應該一家人團結對外，不應內部找敵人。

立法院國民黨團則指出，對於中國不理性的挑釁給予最嚴厲譴責，國民黨團力挺台灣國手，拒絕中國打壓，並呼籲中國不要一再無理挑釁，拿出大國風範，好好管理協會人員，不要讓單純的體育，無限上綱將體育政治化。

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