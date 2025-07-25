晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日shoot》朱立倫：非常生氣 對我們很大攻擊

2025/07/25 05:30

中國國民黨主席朱立倫陪國民黨立委廖先翔在汐止站街頭，對於中國搶賀電一事，表示非常非常的生氣。（記者俞肇福攝）中國國民黨主席朱立倫陪國民黨立委廖先翔在汐止站街頭，對於中國搶賀電一事，表示非常非常的生氣。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福、施曉光、劉宛琳／綜合報導〕世大運中國代表成員意圖搶奪台灣代表團選手賀電，國民黨主席朱立倫昨在汐止參加反罷免活動受訪表示，我們非常非常生氣，這樣的事情對我們是很大的一個攻擊，他希望大家共同支持所有世大運的選手。

朱立倫也在臉書發文表示：「面對中共施壓、試圖搶奪中華隊運動員賀電，甚至要求撤下我國國旗的行徑，國民黨表達最嚴正的譴責，面對外來壓力，我們更應團結一致，對外展現堅定立場，而不是在內部彼此攻訐、削弱團結。紅共在外莫名其妙的騷擾，我們不同意！綠共在內優先鬥爭異己，我們不同意！」他並強調「中華民國是我們的底線，沒有人可以污辱運動員，我們永遠會作為後盾！」

國民黨臉書發文也表示，面對中共施壓，搶奪中華隊運動員賀電，挑釁撤下國旗的行為，表達嚴厲譴責！國民黨還說，愛護中華民國是該黨的堅持，並譴責中共這種施壓行為，現在台灣面對對外威脅，有中共的壓力，應該一家人團結對外，不應內部找敵人。

立法院國民黨團則指出，對於中國不理性的挑釁給予最嚴厲譴責，國民黨團力挺台灣國手，拒絕中國打壓，並呼籲中國不要一再無理挑釁，拿出大國風範，好好管理協會人員，不要讓單純的體育，無限上綱將體育政治化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中