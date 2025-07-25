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鄭浩均 想再挑戰1次旅外

2025/07/25 05:30

兄弟鄭浩均傷癒復出狀況佳，只要在一軍登錄滿3年，即可取得旅外資格。 （記者陳志曲攝）兄弟鄭浩均傷癒復出狀況佳，只要在一軍登錄滿3年，即可取得旅外資格。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕27歲的中信兄弟「美美」鄭浩均本季傷癒復出表現亮眼，先發5場3勝1敗、防禦率1.08、每局被上壘率0.80，最快球速156公里，具旅美資歷的他，有個深埋藏在心中的遠大目標，那就是「再挑戰1次旅外。」

鄭浩均2019年加盟道奇，隔年受疫情影響，小聯盟賽事緊縮，2022年就被釋出。（資料照，經紀公司提供）鄭浩均2019年加盟道奇，隔年受疫情影響，小聯盟賽事緊縮，2022年就被釋出。（資料照，經紀公司提供）

2019年就讀國體大的鄭浩均以20萬美元簽約金加盟道奇，他只在新人聯盟投7場共8.1局失5分、防禦率5.40，2022年3月即遭道奇釋出，隨後轉戰美國獨立聯盟與陽岱鋼當隊友，同年投入中職季中選秀獲兄弟首輪指名。

受疫情波及

快閃道奇有遺憾

「離開美國有很多因素。」鄭浩均說，當時受疫情影響，小聯盟球隊縮編，很多比賽停擺，他沒把握住有限的機會表現，又在訓練時受傷，因此被道奇釋出，「如果當年不是疫情的關係，我可能不會回來，疫情影響真的很大。」

返台再旅外

將是史上第一人

2023年鄭浩均以9勝5敗、防禦率3.02的佳績榮膺中職新人王，只是同年底他動右手肘韌帶置換手術，今年傷癒復出投出一張「超美」成績單，依聯盟規章，只要在一軍登錄滿3年即可取得旅外資格。如果鄭浩均有機會圓夢，將是旅外返台後，再出國打球的第一人。

和當年旅美投球狀態相較，鄭浩均說，現在狀況好很多也更有自信，返台發展之後，他就把「看有沒有機會再挑戰1次旅外」當作目標去追尋，也是讓自己前進的動力。

求戰經典賽

站上世界級舞台

經典賽台灣隊總教練曾豪駒日前點名，將重點觀察鄭浩均和台鋼雄鷹守護神林詩翔。鄭浩均喊話，「我當然想打經典賽，畢竟參賽選手等級很高，想體驗頂級國際賽事的高張力，印象最深刻的一幕是大谷對決神鱒（楚奧特）。」

不過鄭浩均強調，由於手開過刀，球團有制定計畫，即使他有高度參賽意願，還是要以球團考量為優先。

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