豊暐看戴培峰的視角 從仰望到水平

悍將捕手豊暐本季蹲捕232.2局。（記者陳志曲攝）

平鎮同窗 職棒起步兩樣情

戴培峰（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將捕手戴培峰和豊暐曾是平鎮高中同學，同窗不同命，戴培峰從小就是眾所矚目的明星捕手，2018年以選秀狀元之姿加盟悍將，豊暐一路走來曲折顛簸，曾是選秀落榜生，2022年再度叩關才被悍將第11輪撿走，苦熬出頭天，本季戴培峰蹲340.2局、豊暐蹲232.2局，兩人輪流捍衛本壘大關。

豊暐是宜蘭泰雅族人，國三才正式練捕手，畢業後進入青棒名門平鎮，他說，「當時看到培峰完全就是不同層級的捕手，接、擋、傳球我都差一大截。」平鎮好手如雲，豊暐只能待在二軍，只讀半年他就決定轉學回故鄉中道中學，尋求更多出賽機會。

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豊暐高中畢業到北市大就讀，由於學長魏全卡位加上手傷，他直到大四才成為主戰捕手，2021年選秀落榜，隔年大學畢業再次挑戰，他先參加台鋼雄鷹測試會結果未受推薦，「當下我就哭了，連新球隊台鋼都沒推薦我，其他球隊怎麼有機會？後來參加中職測試會才被看見。」

11輪與狀元 分擔本壘重任

2022年選秀豊暐第11輪才獲悍將指名，他說，大學同學王博玄更慘，第21輪才被台鋼挑走，不管第幾輪進來，大家起跑點都是一樣的，很多落榜生、選秀後段順位和自培選手後來都竄出頭，有沒有精進自己和把握住機會最重要。

當年在平鎮豊暐仰望同窗戴培峰，在外兜了一圈，如今兩人共同分擔本壘指揮塔重任，豊暐謙稱，直到現在他都把戴培峰當作學習的目標，還有很多方面需要加強，特別是傳球，這是基本功，要努力做到最好。

1999年陳金鋒在道奇高階1A締造31轟、31盜，獲選該聯盟年度MVP，當時穿的43號球衣後來成為退休背號，豊暐笑說，加盟悍將後他上網看到這則新聞，決定選穿43號，希望能向鋒哥看齊。

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