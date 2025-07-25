U12世界盃》台灣隊要全部 今開箱神秘古巴

U12世界盃少棒賽今開打，台灣隊有信心把冠軍留在台灣。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃今在台南開戰，晚上6點半台灣隊開幕戰推派來自台中大仁國小的鍾定栩扛下先發投手，強碰相隔6年參戰的古巴隊。「紅色閃電」如往常蒙上神秘色彩，因班機狀況遲來台灣，缺席官方練球日和開賽記者會，帶著時差跟我國正面對決。

鍾定栩今銜命先發迎戰古巴。（記者龔乃玠攝）

U12世界盃參賽國昨齊聚台南歸仁文化中心，扣除古巴隊趕不到現場，其他11支代表隊都出席。即便昨天是官方練球日，從阿姆斯特丹飛行12個小時的古巴隊昨下午才抵達台灣，再搭乘巴士前往台南，無法在開賽前適應少棒主球場的場地，將直接上戰場迎接開幕戰。

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U12世界盃少棒賽

開幕戰打古有策略

台灣隊前次在U12世界盃交手古巴隊已是2019年，那年也是開幕戰對決，台灣隊以4：2險勝。總教練章子健指出，2022年威廉波特跟古巴隊有對戰經驗，速度快是球風，已有一些策略跟他們抗衡，「請大家拭目以待。」

鍾定栩先發祭曲球

台灣隊派出鍾定栩扛下先發投手，兼任先發打線中的第三棒，章子健解釋，鍾定栩球速不錯，狀況比較穩定，同時具備打擊能力，能讓打線火力最大化。

鍾定栩強項是最速115公里的直球，還有一顆曲球能料理打者，他坦言扛下開幕戰先發很興奮，希望能專注每1球，「古巴的power滿強的，但我就是把自己準備好。」他也霸氣說道，這屆盃賽目標是「我要全部」，誓言投、打兩端都能貢獻台灣隊。

台灣隊前三棒將由胡誠恩、李權恩和鍾定栩出擊，章子健指出，打線前七棒的力量都不錯，8至9棒將安排作戰型打者，「在自己的國家打國際賽，背負國人期待，一定是盡全力表現，將冠軍留下來。」

世界棒壘球總會昨公佈最新世界男子棒球排名，日本和台灣維持第1、2名，U12台灣隊盼能爭取暌違6年的U12冠軍，再貢獻台灣更多積分。

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