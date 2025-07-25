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拿過台灣唯一U12冠軍 兩前輩畫重點

2025/07/25 05:30

U18培訓隊葉弘仁。（記者龔乃玠攝）U18培訓隊葉弘仁。（記者龔乃玠攝）

葉弘仁、江庭毅

U18培訓隊捕手江庭毅。（記者龔乃玠攝）U18培訓隊捕手江庭毅。（記者龔乃玠攝）

入選U18培訓隊

〔記者龔乃玠／台南報導〕自從IBAF世界少棒錦標賽改成U12世界盃以來舉辦6屆，台灣隊只有在2019年奪過冠軍，今年U18世界盃台灣隊的培訓隊，僅葉弘仁和江庭毅是當年U12的冠軍成員，昨天都以過來人經驗鼓勵小將，即便不被看好也有可能奪冠。

江庭毅肩扛2019年U12主戰捕手，他回憶那屆其實不被外界看好，但教練們一直給信心，讓他們知道自己是最好的。而那年擔任副隊長的葉弘仁也說，那屆打線其實沒什麼大砲，因此沒想說一定要拿冠軍，只想著無論對誰就是全力以赴。

葉弘仁以過來人身份鼓勵小將，「可以有自信一點，少棒台灣隊是很強的隊伍，或許其他國家身材好、力量大，但比較不會玩球，只要我們不要緊張、腦袋清楚，相信打起來不會太困難。」

後來的江庭毅和葉弘仁在U15世界盃也都有國手資歷，今年要拚U18台灣隊正選，湊足三級棒球的世界盃大滿貫。無論是今年在中職選秀被富邦挑中的江庭毅，或是投靠業餘勁旅合作金庫的葉弘仁，都認為U12的經驗為棒球路帶來不少幫助。

葉弘仁直言，在國小就能打到這麼高強度的比賽，腦袋比較會運轉，之後在國、高中都會把場上狀況想起來放；江庭毅則說，從小在這麼多觀眾之下打國際賽，心理素質提升滿多的，有加分的效果，鼓勵小將們不用緊張，盡力去打就好。

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