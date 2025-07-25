世大運》黃愉偼女單奪銀 跟上學姐鄭怡靜

桌球女將黃愉偼雖然在金牌戰落敗，銀牌仍追平世大運台灣女單紀錄。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕22歲台灣新星黃愉偼昨在2025年德國萊茵魯爾世大運桌球女單金牌戰以0：4不敵中國趙尚，勇奪女單銀牌仍追平隊史最佳紀錄。

黃愉偼沒料到自己在這屆世大運能奪牌。（大專體總提供）

金牌戰失利

黃愉偼（中）勇奪銀牌獲頒賀電，FISU原本透過大專體總會長協調，希望我國移至戶外頒發，體育署署長鄭世忠（右）堅持在現場第一時間頒發賀電。（體育署提供）

仍追平隊史紀錄

來自台南的黃愉偼在擔任桌球教練的父親黃明進啟蒙下，自小展露天賦，今年正式挑戰成人組公開賽，在3月的WTT印度清奈球星挑戰賽曾爆冷闖進16強，締造生涯迄今最重要的勝利，目前女單世界排名暫居140。

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黃愉偼上屆成都世大運抱回女團銅牌，不過單打止步32強，本屆一路過關斬將，昨在4強以4：1扳倒香港奧運國手吳詠琳，成為台灣第2位闖進世大運桌球女單金牌戰的好手，上一位正是她的歸仁國小學姐、2017年台北世大運的鄭怡靜。

沒想過拿牌

給自己打100分

黃愉偼決賽對手趙尚鮮少在國際賽場露面、並無世界排名，反手顆粒打法讓黃愉偼難以掌握，一路苦戰遭到橫掃。雖然與隊史女單首金擦肩而過，黃愉偼表示，比賽前覺得自己不可能會拿牌，這次也算是有所突破，「雖然還有很多需要提升的地方，但給自己100分。」

教練林佳慧表示，趙尚相較上屆世大運表現又更加穩定，確實不好打，但相信這面銀牌會是黃愉偼很好的成長經驗，應該能讓她提升不少信心。

世大運桌球項目昨落幕，台灣此趟收下男團金牌、女單銀牌、女團銅牌、女雙銅牌。林佳慧連續兩屆擔任女子代表隊教練，她總結子弟兵表現指出，「大家都想要拿金牌，選手也盡力了，但還有進步成長的空間，金牌戰很不好打，所以必須再加油。」

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