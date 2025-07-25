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世大運》女團百步穿楊 拚倒中國今爭金

2025/07/25 05:30

反曲弓女團代表隊風佑築（左起）、郭紫穎與李采璇展現神射功力，今將與日本隊爭奪金牌。（大專體總提供）反曲弓女團代表隊風佑築（左起）、郭紫穎與李采璇展現神射功力，今將與日本隊爭奪金牌。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕由風佑築、李采璇、郭紫穎組成的台灣女子反曲弓代表隊，昨在2025德國萊茵魯爾世大運一路過關斬將，4強賽以5：3力退中國，今天將在金牌戰對陣日本，力拚女團隊史第2金。

反曲弓捷報 今決戰日本

郭紫穎是杭州亞運國手，風佑築在今年初的亞洲盃射箭賽曼谷站射下個人賽銀牌，李采璇在4月世界盃佛羅里達站勇奪女團銅牌，都是台灣射箭的明日之星。

教練林詩嘉 化身拚金吉祥物

台灣女團在資格賽射下1927分，高居第4，昨首戰以5：4力退義大利，接著以5：1擺平印度，並在關鍵4強戰以5：3力挫中國，今金牌戰將出戰日本，力拚2015年光州世大運後的隊史女團第2金，巧的是，當時林詩嘉正是女團奪金成員，如今她變成帶隊教練，她笑說：「10年前是我選手初體驗，10年後是教練初體驗，我當然希望她們能比我好，但我也是選手出身，知道壓力多大，還是希望她們在場上享受比賽。」

至於由奧運國手湯智鈞攜手郭昱承、蘇于洋的反曲弓男團，在4強以0：6敗給強敵南韓，無緣挺進金牌戰，將跟土耳其爭奪銅牌。

吳子瑋、黃錦樂、林翰霆的台灣複合弓男團在4強賽以233：235敗給印度，銅牌戰將對上南韓。陳思妤、林渝梵、邱鈺兒在女團8強以229：230不敵英國，無緣獎牌戰。

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