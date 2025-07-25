世運會出征成都 台灣隊拉高警戒

女子拔河隊（資料照，拔河運動協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025世界運動會將於8月7日至17日在中國成都登場，我國共派出119名選手參賽，代表團將於8月初陸續出發，今上午舉行授旗典禮。不過，昨日凌晨在德國萊茵魯爾世大運剛爆發中國人士搶奪我國選手賀電的暴力事件，體育署副署長洪志昌表示，有這個經驗後可做些前置處理，但以往在中國比賽，代表隊都有一些模式運作，行前宣導也會特別跟選手、教練們提醒。

以世大運賀電事件為戒

代表團超前部署

這次世運會我國共派出119名選手參加壘球、撞球、輕艇、運動舞蹈、柔術、合球、定向越野、健力、美式壁球、滑輪溜冰、拔河、水中運動、滑水、及武術等14種運動競賽，其中拔河隊女子代表隊以6連霸為目標。台灣代表團在世運會最佳成績為2009年高雄世運會的9金、8銀、9銅，境外最佳則是2013年哥倫比亞卡利世運會的5金、5銀、8銅，上屆則是1金、6銀、6銅，洪志昌表示，目標成績能超越上屆，也盼能創下境外最佳成績。

請繼續往下閱讀...

另外，洪志昌透露，原本要參加男子10號球的撞球名將張榮麟，雖因故過世，但目前已接獲主辦單位通知，可遞補一名選手參賽，「我們還在等中華民國撞球總會提出新的人選。」

不過，昨天凌晨在世大運剛爆發搶奪賀電事件，屆時世運會要在中國進行，代表團得更步步為營。洪志昌表示，有這經驗後可以做些前置處理，但他也強調，無論任何比賽，出發前都會和選手、教練做行前講習，會提醒他們該注意的事項，「大家都訓練、準備很久，希望可以專注在賽場，並在這次比賽拿下好成績。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法