世大運》射箭一日4戰搶牌 女子3箭客收銀

風佑築（左起）、郭紫穎、李采璇收下射箭反曲弓女團銀牌。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由風佑築、李采璇、郭紫穎組成的台灣女子反曲弓代表隊昨晚在2025年德國萊茵魯爾世大運金牌戰，先盛後衰以2：6不敵日本隊，銀牌作收，加上反曲弓男團、複合弓男團及混雙都在銅牌戰空手而歸，整日僅拿到1面銀牌。

射箭反曲弓女團不敵日本，以銀牌作收。（大專體總提供）

台灣射箭在歷屆世大運獲3金、10銀、4銅，其中反曲弓女團最佳成績為2015年光州世大運的金牌，隊史上次躋身金牌戰則是2017年台北世大運。

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風佑築、李采璇、郭紫穎

金牌戰惜敗

本屆女團3位成員都是國內明日之星，郭紫穎是杭州亞運國手，風佑築在今年初亞洲盃射箭賽曼谷站射下個人銀牌，李采璇在4月世界盃佛羅里達站勇奪女團銅牌。郭紫穎、李采璇、風佑築昨首局以56：55險勝日本先下一城，只是後來雨勢、風勢讓3位女將找不到準星，日本隊也連趕3局拿下金牌。日本表現最穩定是開路先鋒上原瑠果，她曾來台參加過室內賽，金牌戰4局共8支箭全為10分，成為日本奪首面女團金牌的功臣。

台灣無緣繼2015年光州世大運再獲金牌，不過風佑築、李采璇、郭紫穎都是明年名古屋亞運培訓隊成員，李采璇9月也要代表台灣參加世錦賽，還有機會在國際賽發光。

拚出好默契

放眼名古屋亞運

由奧運國手湯智鈞攜手郭昱承、蘇于洋的反曲弓男團，昨在銅牌戰以0：6不敵土耳其，無緣斬獲獎牌，中斷男團連4屆得牌紀錄。湯智鈞今天將在個人4強戰再次交鋒土耳其好手帝梅爾，爭取金牌戰入場券。

複合弓部分，吳子瑋、黃錦樂、林翰霆在男團銅牌戰以233：236不敵南韓；混雙吳子瑋／陳思妤在第4局找不到準星，以148：153敗給英國組合，雙雙以第4名作收，加上複合弓個人賽無人晉級4強，連3屆奪牌紀錄中斷。

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