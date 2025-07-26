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世大運》傅兆玄遇攔路虎 失金展風度

2025/07/26 05:30

陳瑞安晉級競技體操全能項目決賽。（大專體總提供）陳瑞安晉級競技體操全能項目決賽。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕傅兆玄昨在德國萊茵魯爾世大運田徑男子跳高決賽，被對手最後1跳超車，以2公尺25摘銀牌，成為台灣史上第4位連兩屆世大運奪牌的田徑選手。

傅兆玄跳高連兩屆奪銀。（大專體總提供）傅兆玄跳高連兩屆奪銀。（大專體總提供）

跳高連兩屆銀牌

傅兆玄決賽展現絕佳狀態從2公尺08起跳，接著2公尺13、2公尺17、2公尺23、2公尺25都1次過關，是他難得的完美表現。教練孫念祖表示，「我賽前設定傅兆玄至少要2公尺25才能拿牌，他真的做到了，尤其左腳傷勢一直存在還能有如此表現，真的很棒！」

傅兆玄2公尺25成功後就暫居領先位置，唯一敵人剩跳過2公尺23的以色列選手卡皮托爾尼克。卡皮托爾尼克直攻2公尺27，傅兆玄沒喘息空間3跳都失敗，而卡皮托爾尼克把握最後1次機會過關，當下傅兆玄傻眼，但還是很有風度向對手豎起大拇指。

傅兆玄表示，上屆2公尺20拿銀牌，這屆成績至少有進步，可惜跟金牌失之交臂，「尤其到最後一刻才落敗，有種金牌放到口袋卻被收回的感覺。」傅兆玄成為女子200公尺王惠珍、男子跳高向俊賢、男子標槍黃士峰後，第4位連兩屆奪牌的選手。傅兆玄很開心能完成此成就，歸功於近年不斷參加國際賽，比賽經驗越來越多，他會持續進步，想在名古屋亞運登上頒獎台。

競技體操 陳瑞安晉決賽

女子競技體操方面，從瑞典轉籍到台灣的混血女孩陳瑞安，在全能資格賽以53.350分居第3，有望挑戰成為首位奪牌女將，另外她平衡木、地板也晉級決賽。

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