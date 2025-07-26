世大運》李羽芸／林芳安搶10落敗 銀牌帶淚

李羽芸（左）與林芳安拿下世大運網球女雙銀牌。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕李羽芸／林芳安昨於萊茵魯爾世大運網球女雙決戰逆轉失利，4：6、6：4 、4：10惜敗非種子日本黑馬卡朱魯／山口花音，第3種子台灣新生代屈居銀牌，我國網球隊連10屆鍍金紀錄也中斷，賽後林芳安忍不住落淚，李羽芸暖心擁抱說：「下屆再為台灣拿金牌！」

1盤未失進決賽 不敵黑馬

歷經連日激戰，首披世大運戰袍的林芳安肌肉拉傷不適，決賽時吞止痛藥苦撐，但她認為這不是輸球藉口，「我比較習慣打硬地，紅土球場的發力、煞車急停都不太一樣，受傷沒拿出最好表現，可能也給自己太大壓力。」同樣頭一回參戰的李羽芸認為，此次德國行已汲取國際綜合運動賽會的寶貴經驗，「這跟一般網球職業賽不同，講求團隊合作也肩負為國爭光重任。雖然結果不是我們想要的，但還是要肯定自己，希望下次再接再厲，把獎牌升級換顏色。」

請繼續往下閱讀...

李羽芸／林芳安本屆3連勝、1盤未失挺進決賽，面對爆冷連挫種子的卡朱魯／山口花音，她們克服先丟首盤劣勢，次盤歷經「互破大戰」扳回一城，可惜決勝搶10錯失3：0開局，遭到左右開弓的日本「種子殺手 」倒趕8分超前，兩人氣勢頓挫，苦苦追趕下抱憾「銀恨」。

網球原為台灣世大運獎牌庫，上屆成都我國網將打下5金、1銀、1銅，本屆大換血僅李羽芸／林芳安躋身獎牌戰，最終功虧一簣，終結自2003年以來每屆都拿金牌的優良傳統；全隊僅獲1銀也是1995年福岡參賽迄今，近30年最差戰績。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法