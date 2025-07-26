誰壞了職籃默契? 兩聯盟未來式恐剩合併

職籃兩聯盟「先合作、再合併」的階段性合作模式恐怕破局。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕眼看分裂的兩職籃終於要在今夏逐步走向合作新篇章，但TPBL昨直指PLG主動接洽新隊伍已破壞信任，為了避免類似突發變數再次發生，之後僅以「兩聯盟合併」為前提，而僅剩3隊的PLG恐面臨倒台危機。

職籃兩聯盟「先合作、再合併」的階段性合作模式恐怕破局。（資料照）

民進黨立委莊瑞雄在17日以TPBL會長身份，邀請PLG副會長陳建州共商合作案，雙方達成初步共識，以10隊「合作」的方式前進，並擬訂合作意向書，10隊在7月底前全數同意合作才會繼續談下去。

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但宏國在23日傳出將成為PLG第4隊，PLG也發表聲明，對宏國初步申請加入表達歡迎，對此，宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道昨受訪解釋，是PLG主動積極接洽，宏國並不會加入單一聯盟，一定會等兩聯盟都同意才重返籃壇。

PLG洽談宏國加盟

引起TPBL不滿

宏國有意重出江湖本該是好事，未料PLG私下接洽讓TPBL控訴背信，聲明指出，「在雙方展開合作前，PLG曾明確承諾若兩聯盟進行合作，將不會尋求成立第4支球隊，沒想到雙方對於新賽季方向包含聯合選秀細節、賽季賽程規劃等，已達成初步共識之際，PLG方卻仍積極且主動接洽潛在新隊伍，尋求成立第4支球隊之可能，此舉已破壞雙方合作信任與尊重。」

為避免類似突發變數再次發生， TPBL強調即刻起僅以「兩聯盟合併」為前提，不再採取「先合作、再合併」的階段性合作模式。據了解，原本聯合選秀為8月5日舉行，但隨著合作破局，TPBL決定以國王、海神、戰神、夢想家、雲豹、特攻、攻城獅共7隊進行選秀會。

PLG的高雄鋼鐵人迄今尚未正式宣布解散，但已名存實亡，剩下領航猿、勇士、獵鷹，而宏國也沒能真的成為第4隊，剩下3隊根本撐不起聯盟，本報致電給陳建州並無回應，聯盟也沒人能說明，未來前景堪憂。

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