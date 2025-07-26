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U12世界盃》鍾定栩外號烏龜 反差萌K昏古巴

2025/07/26 05:30

U12少棒隊昨迎來開幕戰，開賽前在同一地集訓的U15、U18學長，與棒協理事長辜仲諒一同為小學弟們加油打氣。（記者李惠洲攝）U12少棒隊昨迎來開幕戰，開賽前在同一地集訓的U15、U18學長，與棒協理事長辜仲諒一同為小學弟們加油打氣。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊昨天擺出前7棒都有力量的攻擊打線，突破生涯最速125公里的古巴火球男裴瑞茲，開賽前3局都攻分，3局下更進帳3分大局，加上先發投手鍾定栩3局猛飆7K僅掉1分，終場以6：3力退「紅色閃電」，旗開得勝。

U12世界盃少棒賽昨開打，台灣隊先發投手鍾定栩投打建功。（記者李惠洲攝）U12世界盃少棒賽昨開打，台灣隊先發投手鍾定栩投打建功。（記者李惠洲攝）

先發3局飆7K

催出生涯最快球速

來自台中大仁國小的鍾定栩，球速一點都不像他的外號「烏龜」，首局就飆3次三振，催出生涯最速的117公里，合計3局7K讓古巴隊打者難以招架，首局也敲進本屆台灣隊第1分打點，扮演穩定前段戰局的關鍵。

鍾定栩指出，教練賽前就有說直球會投比較多，變化球是輔助，「大膽投好球，壞球也沒關係，被打就算教練的。」台灣隊總教練章子健也大讚，鍾定栩表現非常棒，考量用球數，3局投完就退場，接棒的陳啟盛、吳尚澄都能穩定場面。

古巴隊因班機狀況遲來台灣，前天晚上才抵達台南錯過練習日，直接上戰場迎接開幕戰，時差問題在2局下付出代價，古巴火球男裴瑞茲在2出局二、三壘有人時，讓李權恩敲投手前滾地球，一壘手就定位要接球，裴瑞茲卻堅持自己踩壘導致安全上壘，多奉送台灣隊2分，自己也被換下場。

不過在裴瑞茲處理球的過程中，李權恩起初也沒全力跑壘，讓跑壘教練吳亮頡有點生氣。章子健說，李權恩可能自認要出局了，前段跑壘有點放棄，「我們也馬上提醒全隊，不能放棄跑壘，要堅持到最後。」

古巴投手失控

觸身球挑起怒火

古巴隊投手群球速快，控球卻不理想，全場有3次觸身球，讓外號「山豬」的胡誠恩遇到近身球時，不滿地朝向投手丘前進，台灣隊教練立即上前制止。章子健表示，胡誠恩想為隊友抱不平，情緒比較壓不住，這也是選手的企圖心。

昨晚有2000名觀眾參與台灣隊旗開得勝，今晚要對澳洲隊力拚2連勝，章子健說，很感謝國人來替小將加油，第一場總是綁手綁腳，但選手們能頂住壓力，之後會越打越好。

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