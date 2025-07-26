U18世界盃》捕手4搶2 焦子杰搶得先機

焦子杰期待入選U18世界盃陣容。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U18世界盃台灣隊培訓隊捕手呈現「4取2」的激烈競爭，有別於富邦悍將雙捕張育豪和江庭毅都有國手資歷，中信兄弟焦子杰尚未披過台灣戰袍，但他在藍白戰連續2場比賽敲安，讓總教練廖宏淵讚賞是前2場狀況最好打者之一，展現強烈企圖心。

藍白戰連續2場敲安

焦子杰在藍白2場合計5打數敲2支安打，外帶2分打點和1次盜壘，打擊率4成，他不諱言，這2場打起來感覺確實還不錯，節奏、timing都跟得很好，看球也看得很清楚。

請繼續往下閱讀...

捕手競爭上演另類「金控大戰」，跟焦子杰競爭的選秀榜眼張育豪昨天3支0，但有2次四壞；富邦第4指名江庭毅1支0，外帶1次四壞，加上興大附農吳宣錠，面臨「4取2」的殘酷舞台，焦子杰強調，不會把壓力放在身上，「畢竟進到職業的話，競爭會更激烈，把該做的事情做好。」

加盟中信後，焦子杰已感受到象迷的威力，他說，滿多人會私訊跟他說聲加油，還說期待在一軍相見，「這次國手正選是目標，我真的滿想把握住的。」

台灣藍白戰昨合計7名投手有8次四壞、3次觸身，浮現控球課題。廖宏淵就說，這2場投手要再加油，畢竟在國際賽出現太多保送，比較容易形成大局，這是台灣隊要注意的。

台灣隊培訓36人競爭20名正選，廖宏淵指出，設定是8名投手、2名捕手、6名內野手、4名外野手，另外也會考慮二刀流選手，候選有羅于晏、張乙安、林珺希、鄭鈞澤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法