詹子賢生子運 斬斷紅銀獅11連勝

超人力霸王主題日 獅隊神勝率

解開超人力霸王魔咒

獅隊攻蛋票房大有起色。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟不讓統一獅的「超人力霸王魔咒」發威，昨靠先發洋投李博登6局無失分好投，加上「生子後」的新科老爸詹子賢猛打賞2打點加持，終場以5：0贏球，讓獅隊在超人力霸王主題日11連勝後吞下第1敗。兄弟教頭平野惠一也知道獅隊的11連勝，賽後還說：「超人力霸王今天站在我們這一隊，是我們的隊友，贏了真是太好了！」

詹子賢（記者陳志曲攝）

獅平日蛋票房大躍進

獅隊在2018、2019、2021和2024年相繼推出超人力霸王主題日，不但11勝0敗，更包括洋投瑞安在2018年10月7日投出中職唯一完全比賽。今年下半季於大巨蛋隆重推出的超人力霸王主題日，首戰吸引1萬7711人進場，這批守護地球的紅銀戰士不但再次現身，賽後更有雷射光速表演，只可惜這次獅隊未能再延續不敗神話，先發投手蒙德茲投5局就用104球被敲6安並送出3次保送，失3分吞下本季第4敗。

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李博登在6月21日來台初登板以來表現不理想，至昨賽前的3場先發吞下2敗，包括前役對味全龍先發5局就失6分，但他昨宛如英雄附體，用96球投完6局只被敲4支安打，飆5次三振無失分，成功奪下來台首勝。平野認為他這場有做到「讓打者打不好」，「雖然球速還是不快，但有做到利用速差，讓打者掌握不好球路和軌跡。」

兄弟打線以單場貢獻3安打的詹子賢最亮眼，他在21日才喜獲麟兒，前3打席都是安打，除了3局上帶2分打點的中外野安打很關鍵，還在5局上敲出直擊蒙德茲右手腕後形成內野安打。他笑說生子後的運氣確實比較好，心情也變得很好」，賽前就聽說獅隊的連勝紀錄，「超人力霸王好像很厲害，但就跟我們涼水祭一樣，再強也會輸啊。風水輪流轉，就盡力去打，把一些場上該做的做好，不會去想輸贏。」

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