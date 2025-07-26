大小兒子圓夢 TAKE是真超人力霸王

獅打擊教練潘武雄（右三）帶著小兒子潘緯宸開球。 （記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅的超人力霸王主題日不但勝率高，也是為隊上父子檔製造珍貴時刻的日子，從去年蘇智傑帶著兒子澤澤開球，今年則是打擊教練潘武雄成功幫小兒子緯宸爭取到開球機會，笑說：「因為哥哥在超人力霸王開過1次球，如果小的也開過的話，對他們是滿好的回憶。」

若今年不算，獅隊自2018年8月推出超人力霸王主題日以來，共11場比賽全勝，蘇智傑在2019年4月13日的那次主題日以單場雙響砲4打點拿下MVP，他自己對那場比賽當然難忘，「還有就是2018年瑞安那次，雖然我沒有上場，不但是完全比賽，阜林又再見全壘打，印象很深刻。」蘇智傑昨未先發，在9局下1出局代打，擊出中外野飛球出局。他之前在超人力霸王主題日累計7場出賽28打數9支安打、打擊率3成21，期待在這次系列賽有機會貢獻。

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鐵粉小兄弟 相隔4年開球

不只澤澤是鐵粉，潘武雄的兩個兒子也都很迷超人力霸王，大兒子冠亦在2021年4月4日於台南球場開球，昨則由緯宸站上大巨蛋，結果不但沒有怯場地開出好球，還很熟練比出招牌L型手勢，獲得全場球迷喝采。

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