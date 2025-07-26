晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大小兒子圓夢 TAKE是真超人力霸王

2025/07/26 05:30

獅打擊教練潘武雄（右三）帶著小兒子潘緯宸開球。 （記者陳志曲攝）獅打擊教練潘武雄（右三）帶著小兒子潘緯宸開球。 （記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅的超人力霸王主題日不但勝率高，也是為隊上父子檔製造珍貴時刻的日子，從去年蘇智傑帶著兒子澤澤開球，今年則是打擊教練潘武雄成功幫小兒子緯宸爭取到開球機會，笑說：「因為哥哥在超人力霸王開過1次球，如果小的也開過的話，對他們是滿好的回憶。」

若今年不算，獅隊自2018年8月推出超人力霸王主題日以來，共11場比賽全勝，蘇智傑在2019年4月13日的那次主題日以單場雙響砲4打點拿下MVP，他自己對那場比賽當然難忘，「還有就是2018年瑞安那次，雖然我沒有上場，不但是完全比賽，阜林又再見全壘打，印象很深刻。」蘇智傑昨未先發，在9局下1出局代打，擊出中外野飛球出局。他之前在超人力霸王主題日累計7場出賽28打數9支安打、打擊率3成21，期待在這次系列賽有機會貢獻。

鐵粉小兄弟 相隔4年開球

不只澤澤是鐵粉，潘武雄的兩個兒子也都很迷超人力霸王，大兒子冠亦在2021年4月4日於台南球場開球，昨則由緯宸站上大巨蛋，結果不但沒有怯場地開出好球，還很熟練比出招牌L型手勢，獲得全場球迷喝采。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中