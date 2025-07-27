U12世界盃》謝承濬2打席退場 今銜命抗日

林書延敲出3分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊昨以13：0提前5局扣倒澳洲隊，今晚推派「米老鼠」謝承濬先發，強碰同為2勝0敗的日本隊。小將們鬥志高昂，昨貢獻3分打點的內野手林書延就霸氣說道，「把他們打爆！」

謝承濬今將在台日大戰先發。（記者李惠洲攝）

台灣扣倒澳洲2連勝

對上實力懸殊的澳洲隊，台灣隊測試不少跑壘戰術，全場發動9次盜壘成功，準備跟快腿不少的日本隊拚速度，開路先鋒「山豬」胡誠恩就說，「除非教練下暗號，不然能抓到節奏，我就要儘量盜壘！」

請繼續往下閱讀...

昨日本以4：0完封古巴隊之役，台灣隊教練團也到場情蒐，總教練章子健認為，日本隊在各方面的能力跟台灣是五五波，「這是關鍵一戰，希望球迷進場幫選手加油。」

來自龜山少棒的謝承濬，昨賽前接到抗日的重責大任，準備對上偶像山本由伸的國家，令他直言很興奮，強調過去投過滿多場4強和冠軍戰，不會感到緊張，「日本隊的特色是速度和戰術，我們要謹慎一點！」

謝承濬昨打完2打席1保送1安打後就退場，正是為了備戰「抗日大戰」。章子健表示，謝承濬直球的速度、變化球的控制都很出色，是本屆台灣隊的主戰投手。

面對來勢洶洶的台灣隊，日本隊監督大久保秀昭認為，台灣隊的投打平均，有著日本隊也想要效仿的理想陣形。王牌投手橋本翔太朗也說，台灣隊投手陣容很不錯，靠紮實的守備贏球，強力警戒台灣隊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法