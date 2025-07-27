晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U12世界盃》謝承濬2打席退場 今銜命抗日

2025/07/27 05:30

林書延敲出3分打點。（記者李惠洲攝）林書延敲出3分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊昨以13：0提前5局扣倒澳洲隊，今晚推派「米老鼠」謝承濬先發，強碰同為2勝0敗的日本隊。小將們鬥志高昂，昨貢獻3分打點的內野手林書延就霸氣說道，「把他們打爆！」

謝承濬今將在台日大戰先發。（記者李惠洲攝）謝承濬今將在台日大戰先發。（記者李惠洲攝）

台灣扣倒澳洲2連勝

對上實力懸殊的澳洲隊，台灣隊測試不少跑壘戰術，全場發動9次盜壘成功，準備跟快腿不少的日本隊拚速度，開路先鋒「山豬」胡誠恩就說，「除非教練下暗號，不然能抓到節奏，我就要儘量盜壘！」

昨日本以4：0完封古巴隊之役，台灣隊教練團也到場情蒐，總教練章子健認為，日本隊在各方面的能力跟台灣是五五波，「這是關鍵一戰，希望球迷進場幫選手加油。」

來自龜山少棒的謝承濬，昨賽前接到抗日的重責大任，準備對上偶像山本由伸的國家，令他直言很興奮，強調過去投過滿多場4強和冠軍戰，不會感到緊張，「日本隊的特色是速度和戰術，我們要謹慎一點！」

謝承濬昨打完2打席1保送1安打後就退場，正是為了備戰「抗日大戰」。章子健表示，謝承濬直球的速度、變化球的控制都很出色，是本屆台灣隊的主戰投手。

面對來勢洶洶的台灣隊，日本隊監督大久保秀昭認為，台灣隊的投打平均，有著日本隊也想要效仿的理想陣形。王牌投手橋本翔太朗也說，台灣隊投手陣容很不錯，靠紮實的守備贏球，強力警戒台灣隊。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中