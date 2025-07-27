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世大運》本報支援前線 助湯智鈞奪金

2025/07/27 05:30

湯智鈞勇奪反曲弓男單金牌。（大專體總提供）湯智鈞勇奪反曲弓男單金牌。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕靠著幕後功臣提供的影片找到問題，「湯包」湯智鈞昨天在2025德國萊茵魯爾世大運男子反曲弓個人金牌戰成功找回準星，前5局射完和對手以5：5打平，加射霸氣射出10分箭，比下中國選手秦望愉的8分箭，勇奪20年來台灣首面男子反曲弓個人賽金牌。

湯智鈞克服團體賽低潮，勇奪反曲弓男單金牌。（大專體總提供）湯智鈞克服團體賽低潮，勇奪反曲弓男單金牌。（大專體總提供）

教練緊急求援

6部影片找回信心

湯智鈞在前天的男團銅牌戰表現不佳，甚至最後兩箭只有8分、7分，狀態低迷到連南韓隊教練都來關心，而教練劉展明也想辦法幫助愛徒，還聯繫本報記者希望能重看影片，而本報記者特別剪輯6部湯包的影片協助，確認不是動作問題，而是被風向影響，劉展明也鼓勵湯包：「動作沒有問題，所以不用懷疑自己。」

一掃陰霾的湯智鈞，昨在個人賽4強的9支箭射出7支10分箭，以6：0完封巴黎奧運男團銅牌成員、土耳其好手帝梅爾，金牌戰也有穩定發揮，成功射下成人賽事首面個人金牌，劉展明表示，6部影片真的太有用，「大恩大德沒齒難忘！」

奪成人賽首金

台灣暌違20年榮耀

湯智鈞坦言，因男團銅牌戰狀態欠佳感到很難過，練習時也不是特別好，且加射前也有點抖，但自己上場就是自信做出每個動作，並專注當下，告訴自己一定可以，很開心最後能有好的結果。

郭振維曾在2005伊士麥世大運勇奪男子反曲弓個人賽金牌，湯智鈞在相隔20年後射下台灣隊史第2金，他也直呼這是夢寐以求的成人賽首金，接下來會繼續在亞運、奧運爭取佳績，並向前輩郭振維繼續看齊，在國際賽有更穩定的表現。

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