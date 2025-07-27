世大運》上台大奪金牌 丁彥宸成就達標

世大運羽球台灣隊在混雙締造包辦金、銀、銅牌的空前壯舉，圖為金牌吳軒毅（右）／楊筑云。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台大學霸」丁彥宸昨晚在萊茵魯爾世大運男單金牌戰，以15：8、15：5擊退法國選手羅伊，也是繼2017年台北世大運的王子維後，台灣史上第2位世大運羽球男單金牌得主，為台灣代表團進帳本屆第5金。

丁彥宸在金牌戰1局未失，勇奪世大運男單金牌。 （大專體總提供）

林俊易陪練員 男單奪金

丁彥宸高中課業成績不錯，立志要上台大，目前是台大工商管理系學生，不過他並未荒廢球技，在2021年成為甲組球員，近年來白天專心上課，利用課餘時間到土銀練球，也擔任「左手重砲」林俊易的陪練員。

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長相帥氣的丁彥宸在世大運引發不少討論，但他其實沒想過能當選世大運國手。教練李松遠透露，丁彥宸因為要兼顧課業，近年較少參加國際賽，不過，今年第一次全國排名賽打進8強後信心大增，就是憑著這股信心，一舉在世大運國手選拔脫穎而出。

丁彥宸16強先擊敗在加拿大公開賽獲得亞軍的美國華裔選手賴浩俊，8強再扳倒馬來西亞的尤陽，報了加拿大賽輸球的一箭之仇，昨金牌戰更全面壓制對手，以1局未失之姿摘下金牌。

羽球混雙 金銀銅通包

混雙方面，吳軒毅／楊筑云以15：8、17：15力退陳政寬／許尹鏸，也是繼2017年世大運王齊麟／李佳馨、2023年成都世大運葉宏蔚／李佳馨之後，史上第3組稱霸世大運的台灣混雙。此外，林煜傑／鄭宇倢獲得銅牌，台灣隊締造在世大運混雙包辦金、銀、銅牌的空前壯舉，3組人馬昨一起登上頒獎台，場面壯觀。

女雙決賽，宋祐媗／鄭宇倢以8：15、15：7、9：15不敵中國組合李茜／王漪朵，以銀牌作收。

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