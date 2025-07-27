世大運》陳瑞安寫歷史 女子體操第一面牌

陳瑞安勇奪台灣在世大運首面女子競技體操獎牌。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕混血好手陳瑞安昨在萊茵魯爾世大運女子競技體操全能決賽，以52.065分拿下銅牌，也是台灣在世大運史上首面女子競技體操獎牌。

陳瑞安勇奪台灣在世大運首面女子競技體操獎牌。（大專體總提供）

競技體操全能奪銅

陳瑞安6月在亞錦賽就首次代表台灣出賽就獲得女子全能第4名，締造台灣在亞錦賽女子全能的最佳成績。教練鄭焜杰認為陳瑞安只要能穩定發揮，世大運絕對有奪牌機會。她在資格賽排名第3展現競爭力，昨決賽目標就是先保3，再爭取更好的獎牌成色。

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陳瑞安決賽跳馬12.800分、高低槓13.466分、平衡木12.966分、地板12.833分，最後以0.033分險勝第4名的法國好手瑟柏。日本好手宮田笙子以55.150分摘金、岡村真52.650分獲銀牌。

台灣過去在世大運競技體操共奪下5金、1銀、6銅，清一色為男子選手，如今陳瑞安成為台灣首位奪牌女將，並為台灣隊延續連4屆都有得牌的紀錄。

寫下歷史新猷的陳瑞安賽後先來杯最愛的台灣珍珠奶茶解饞，她很感謝媽媽、姊姊特地從瑞典開車到德國觀賽，令她相當感動。她表示，不會因世大運拿牌就自滿，還要繼續苦練參加明年名古屋亞運，也以進軍洛杉磯奧運為終極目標。

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