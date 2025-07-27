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職籃7+3合作案 還沒破局

2025/07/27 05:30

兩職籃仍有合作意願。（資料照）兩職籃仍有合作意願。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕職籃兩聯盟球團休賽季為合作和合併協商多時，卻因PLG接洽新隊伍，尋求第4隊可能性，導致雙方信任破裂，TPBL發出聲明表示僅接受討論合併，不過據了解，事情仍有轉機。

在10支球隊即將針對聯合選秀、新賽季賽程等事項展開規劃之際，卻傳出PLG與宏國接洽的消息，也讓TPBL發出強硬聲明，表示不再採「先合作、再合併」的階段性合作模式，僅接受討論合併，10支球團授權的共同工作小組原預計明天進行第二次會議也緊急喊卡。

TPBL透露

雙方仍有合作意願

據了解，TPBL目前雖僅接受合併相關協商，但顧及台灣籃球環境發展，仍保有合作可能性，也開出條件等PLG聯盟3支球團點頭，若雙方能達成共識仍有轉機。

TPBL高層表示，雙方還在為合作或合併努力，確實還沒成定局，他指出，PLG接洽宏國一事的消息曝光後讓各球團都大感意外，「希望未來討論建立在雙方互信的基礎上，不要再有不必要的風波。」

另外，去年兩聯盟曾舉辦聯合體測，不過經各球團決議，今年確定取消，事實上，待選秀新人也都會到球隊測試，舉辦體測必要性不大。至於尚未決定日期的新人選秀，目前TPBL以7支球團單獨選秀方向進行準備，預計在8月中旬登場。

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