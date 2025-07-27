呂彥青驚險奪勝 平野為調度致歉

鄭浩均（右）有用球數限制，先發5.1局用球數78球即退場。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟左投呂彥青昨彷彿洗三溫暖，他先在8局下飆2K解危，9局下卻遭林安可砲轟將戰局逼入延長賽，10局上兄弟一口氣灌進4分，最終5：3扳倒統一獅，目前勝率爬上5成與樂天桃猿、台鋼雄鷹並列第3，呂彥青後援1.2局失1分驚險拿下勝投。

許基宏10局上敲出致勝安。（記者林正堃攝）

獅隊在大巨蛋當主人，昨湧入2萬4932名球迷寫下隊史主場次佳票房，僅次去年大巨蛋潘威倫引退賽的2萬8018人，只是自2018年獅隊推出「超人力霸王主題日」前11戰全勝後，前天和昨天的系列賽前兩戰都敗給兄弟，在下半季落入墊底。

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兄弟投手呂彥青8局下登板，跨局投球挨轟，最後仍驚險拿下勝投。

（記者林正堃攝）

跨局投球疲勞 挨追平轟

昨8局上兄弟靠江坤宇長打突破僵局，下個半局獅隊1出局攻佔一、三壘，呂彥青臨危受命接替手指受傷的王凱程投球，他連續三振代打胡金龍、邱智呈化解失分危機，但9局下呂彥青被林安可轟陽春砲，比賽1：1回到原點。

呂彥青表示，其實8局下投完有些疲勞，9局下狀況拉不回來，被林安可轟全壘打有些可惜。兄弟總教練平野惠一則說，先發投手鄭浩均有用球數限制，牛棚投手勢必比較辛苦，感謝呂彥青完成跨局投球任務，「這場比賽調度有些瑕疵，選手有幫我cover起來，很感謝他們，剛剛全隊集合我也有跟選手道歉。」

10局上兄弟灌4分逆轉

10局上兄弟靠代打許基宏敲出勝利打點安打，點燃單局4分攻勢，他也拿下本季第5座單場MVP。許基宏說，這場是投手戰，投手群很辛苦，上去代打就是做好準備，攻擊喜歡的球，這一勝是全隊一起拿下的。

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