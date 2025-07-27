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梅賽斯淚別獅 布雷克提前上工

2025/07/27 05:30

梅賽斯將加盟韓職，昨與家人到球場與獅隊道別。（記者林正堃攝）梅賽斯將加盟韓職，昨與家人到球場與獅隊道別。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅「投」痛了！陣中洋投梅賽斯昨遭韓職培證英雄挖角，加上在二軍待命的衛蘭德宣告退休，獅隊助拳人只剩布雷克、飛力獅和蒙德茲，球團正積極尋找新洋投。

昨賽前獅隊總教練林岳平就向媒體預告：「有大事要發生了！」隨後宣布梅賽斯的合約被英雄隊買斷，加上衛蘭德慰留不成執意退休，他已請球團加快找新洋投的腳步。

31歲的梅賽斯曾在日職打滾8年，今年轉戰獅隊先發14場拿下6勝3敗、防禦率2.57，昨賽前全隊集合向隊友溫情喊話，「很捨不得大家，希望以後還有機會再當隊友。」語畢他當場落淚。

梅賽斯突然離隊，獅隊決定讓布雷克只休4天，今對中信兄弟先發。曾在韓職打拚的布雷克表示，投1休4問題不大，他已做好準備，職棒是商業的一部分，轉隊很正常，梅賽斯能去韓職發展是很好的機會，祝福他一切順利。

相較獅隊洋投「2出」，中信兄弟則是「2進」，昨宣布簽下兩名委內瑞拉籍洋投柯威士、韋禮加，其中柯威士從2019年起效力韓職KT巫師，季中遭解約後轉投兄弟。兄弟球團表示，2名新洋投將與羅戈、黃博多、李博登繼續奮戰，意味養傷中的德保拉本季難再登板。

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