雄鷹出差桃園 加班體質又爆發

1局上攻守交換時，林子偉（左）上前向魔鷹致意。（台鋼提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕台鋼雄鷹昨與樂天桃猿在比賽後段用全壘打互轟戰成平手，吳念庭10局上展現「得點圈之鬼」，擊出關鍵二壘安打送回致勝分，幫助台鋼以5：4險勝。

雄鷹吳念庭10局上敲回致勝分，獲選單場MVP。（台鋼提供）

本季踢館3度延長

想到球隊本季7次延長賽有3場在桃園，總教練洪一中與吳念庭都很納悶，洪總更苦笑說：「每次來桃園，都打得你追我趕的。」

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台鋼1局上靠魔鷹適時安打先馳得點，7局上王博玄安打建功再添1分，樂天7局下林子偉轟出三分彈以3：2首次超前，8局上，台鋼張肇元回敬兩分彈再以4：3拿回領先。9局下，樂天林承飛陽春彈扳平逼出延長賽，前4打數無安打的吳念庭10局上率先打擊，擊出飛越中外野手林政華頭頂的二壘安打，二壘上的曾子祐輕鬆跑回致勝分。

吳念庭10局上勝打

吳念庭指出，對方投手直球的尾勁都不錯，加上因雨延賽有兩天沒比賽，前9局都沒掌握好，遇到得點圈有人會更專注在比賽，第10局是第二次碰到，自己也覺得比較進入狀態，當然希望有好表現，上半季球隊已達成5成勝率，下半季順順的就好，比較意外是今年在桃園已第3次打延長賽，「好像每次來桃園，都沒辦法回家。」

洪一中表示，吳念庭的安打當然重要，張肇元8局上的全壘打也很關鍵，從去年到現在好幾次發揮一棒逆轉的能力，雖然牛棚最近兩週常在後段出狀況，其實球質與能力都沒有掉，主要是年輕、經驗不夠，當打者面對次數多了，球路與配球一定會被摸透，必須要修正，「或許這陣子是他們的撞牆期，腦筋要會轉變，不能只靠一招半式。」

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