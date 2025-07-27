晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將戰績衝第一 戴捕收飛吻

2025/07/27 05:30

張奕連6次救援成功。（記者陳志曲攝）張奕連6次救援成功。（記者陳志曲攝）

屠龍3連勝 周佳樂短打建功

悍將戰績與龍隊並列第一，戴培峰獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）悍將戰績與龍隊並列第一，戴培峰獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨在4局上將比分扳平，7局上再靠戴培峰敲出超前分安打，終場以4：2擊敗味全龍，不但收下3連勝，更和龍隊以6勝5敗暫時並列下半季龍頭。

龍隊首局就先拿2分，但悍將申皓瑋4局開轟追平。7局上，張育成安打、申皓瑋選到保送，悍將換周佳樂上場短打「代點」成功，戴培峰再一棒帶回2打點。

周佳樂昨兩次打擊機會都成功執行觸擊戰術、本季累積7次，戴培峰則一棒突破低潮，昨役之前在7月合計23打數僅4安打、1打點，在關鍵時刻不負教練信任。

戴培峰坦言，近兩個月確實打得不自在，攻守兩端都感受到不順，「其實前面打席也是，該把握的沒掌握好。當下看到教練換代打，就知道隊友要短打，自己心裡有設定位置，對不同的投手本就會設定策略，最終有掌握到設定的位置。」

有趣的是，訪問途中，悍將外籍打擊教練鮑伊作勢親了戴培峰的臉頰一下，讓他笑說：「我最近打比較差，教練希望我打好，特別關心我。之前他也是一直鼓勵，沒打好覺得有點對不起他。」

悍將總教練陳金鋒指出，由於球隊先攻，有得分機會就考量必須先搶分，才換周佳樂短打，並相信戴培峰的能力，只要擊出高飛球或安打，就有得分機會。鋒總對戴培峰有信心，「其實他也沒有狀況不好，只是有時候擊到球的下緣多了點，有時一顆球擦棒，結果就不一樣。但都維持得很好，他自己要有自信一點。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中