悍將戰績衝第一 戴捕收飛吻

張奕連6次救援成功。（記者陳志曲攝）

屠龍3連勝 周佳樂短打建功

悍將戰績與龍隊並列第一，戴培峰獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨在4局上將比分扳平，7局上再靠戴培峰敲出超前分安打，終場以4：2擊敗味全龍，不但收下3連勝，更和龍隊以6勝5敗暫時並列下半季龍頭。

龍隊首局就先拿2分，但悍將申皓瑋4局開轟追平。7局上，張育成安打、申皓瑋選到保送，悍將換周佳樂上場短打「代點」成功，戴培峰再一棒帶回2打點。

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周佳樂昨兩次打擊機會都成功執行觸擊戰術、本季累積7次，戴培峰則一棒突破低潮，昨役之前在7月合計23打數僅4安打、1打點，在關鍵時刻不負教練信任。

戴培峰坦言，近兩個月確實打得不自在，攻守兩端都感受到不順，「其實前面打席也是，該把握的沒掌握好。當下看到教練換代打，就知道隊友要短打，自己心裡有設定位置，對不同的投手本就會設定策略，最終有掌握到設定的位置。」

有趣的是，訪問途中，悍將外籍打擊教練鮑伊作勢親了戴培峰的臉頰一下，讓他笑說：「我最近打比較差，教練希望我打好，特別關心我。之前他也是一直鼓勵，沒打好覺得有點對不起他。」

悍將總教練陳金鋒指出，由於球隊先攻，有得分機會就考量必須先搶分，才換周佳樂短打，並相信戴培峰的能力，只要擊出高飛球或安打，就有得分機會。鋒總對戴培峰有信心，「其實他也沒有狀況不好，只是有時候擊到球的下緣多了點，有時一顆球擦棒，結果就不一樣。但都維持得很好，他自己要有自信一點。」

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