經典賽隊形 曾總納入鄧愷威

鄧愷威（資料照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕旅美投手鄧愷威日前被美媒披露，有望於台灣時間28日對大都會擔任先發，昨卻在3A中繼出賽，再次登上大聯盟的日程出現變數，經典賽台灣隊總教練曾豪駒表示，鄧愷威是台灣隊的重點追蹤選手，如果明年願意再次參賽，以他今年的進步與成長，很有機會交出與上屆截然不同的表現。

有機會上大聯盟

情蒐團隊掌握中

鄧愷威原定23日在3A先發但被取消，美媒報導稱，巨人右投魯普因右手肘發炎進15天傷兵名單，可能讓鄧愷威頂替後天對大都會的先發任務，昨他卻對運動家3A中繼1.2局。曾豪駒表示，情蒐團隊一直都在觀察鄧愷威，最近也收到他可能上大聯盟的消息，相信只要持續有好表現，球團一定都會看到。

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鄧愷威在上屆經典賽是台灣隊最晚報到的球員，自美返台3天後接連在公辦熱身賽、3月8日預賽對巴拿馬登板，共面對8人次連1名打者都沒解決，迫使台灣隊改變投手群的角色定位。曾豪駒認為，鄧愷威今年的進步與成長，相信大家有目共睹，「上次是上次，已經過去了，他應該也希望再次證明自己。」

曾豪駒指出，鄧愷威兩年前表現不好，主要是加入球隊的時間比較晚，時差也沒有很好的調整，這次台灣隊安排兩階段集訓，目標是第二階段全員到齊，讓選手在適應上沒有問題，至於鄧愷威的角色定位，考量投手在經典賽初期不會有太多的用球數，他今年在3A有先發也有後援，「如果可以先發，當然是最好。」

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