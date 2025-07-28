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U12》台灣得點圈熄火 不敵日本10安

2025/07/28 05:30

日本隊先發投手暴投，讓台灣隊追回1分。（記者李惠洲攝）日本隊先發投手暴投，讓台灣隊追回1分。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台灣隊昨晚在5900名觀眾的地主加油聲大戰日本隊，可惜得點圈打擊發揮不佳，還被外山泰基轟出特大號2分彈，終場以2：7吞下U12世界盃棒球賽首敗，不少選手難過落淚，但總教練章子健肯定選手的拚勁。

台灣小將輸球，難掩失望哭泣。（記者李惠洲攝）台灣小將輸球，難掩失望哭泣。（記者李惠洲攝）

敲6安獲6保送 缺臨門一腳

台灣隊敲出6支安打，加上日本隊奉送6次四壞，有不少得點圈機會，卻僅在1、4局靠暴投和滾地球出局各送回1分，日本隊打線則猛敲10安。

章子健坦言，日本隊防守嚴密，攻擊雖有機會卻沒能突破，得點圈缺乏臨門一腳比較可惜，「亞洲球隊的打擊能力都差不多，關鍵時刻能否把握住是重點。」

雖然大比分落後進入6局下，台灣小將不放棄，李權恩最後出局數還用頭部撲壘想爭取上壘。章子健肯定小將投打都很專注，「小朋友落淚是在乎比賽勝負，從頭到尾他們都沒有放棄。」

應援氣氛熱烈

日監督︰每年都想來

台灣隊一壘手陳啟盛是打線表現最傑出的選手，單場雙安，賽會打擊率高達5成71，但輸球後的他無喜色，「我們得點圈都有人，沒把握住比較可惜，希望打線串聯不要一下子就結束，要越打越好。」

日本隊頂住地主觀眾應援的壓力，攻守穩定發揮重挫台灣隊，日本監督大久保秀昭直呼，全場一面倒為台灣隊加油，小朋友表現有點超乎預期，「這種氣氛我太喜歡了，很幸福，每年都想來這裡打比賽！」

日本隊和墨西哥都以3勝0敗並列分組第1，2勝1敗的台灣隊今、明天將對上德國和墨西哥，力拚晉級。

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