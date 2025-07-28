職籃兩聯盟 今將再協商

台灣職業籃球大聯盟會長莊瑞雄，日前在立院說明職籃兩聯盟「合作」狀況。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕因PLG主動接洽第4隊，TPBL發出強硬聲明，宣布即刻起僅以合併為前提進行討論，不過仍保有轉圜空間，就是希望釋出的善意能得到回應，兩聯盟代表預計今天再度協商。

台灣職籃兩聯盟休賽季再度針對合作或合併進行協商，23日深夜卻傳出有意重返江湖的宏國將加入PLG，也因此打亂協商進程，TPBL兩天後緊急發出聲明，以破壞信任為由宣布不再採「先合作、再合併」的階段性合作模式，只接受合併為前提的討論。

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TPBL擁有7支球隊，雖然隊伍較多，但據悉先前在協調合作過程進行不少妥協，包括造成去年雙方分歧最大的外籍生制度，TPBL今年仍有球團一開始不願意開放外籍生，但經過內部討論後，允許外籍生參賽且開放亞洲外援，就是為了讓台灣籃球能有機會迎來團結的時刻。

顧及台灣籃球環境長遠發展，據了解TPBL仍釋出善意保有協商合作可能性，向PLG聯盟3支球團開出條件，若雙方能達成共識，事情仍有轉機。只是7支球團耐心有限，也已同步展開新賽季相關時程的準備，情勢會逆轉還是持續「各走各的路」，今天雙方會談後可望逐漸明朗。

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