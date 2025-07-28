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羅戈不走了 要跟兄弟拚總冠軍

2025/07/28 05:30

中信球團昨宣布，羅戈同意續留，延長合約到今年球季結束。 （記者陳逸寬攝）中信球團昨宣布，羅戈同意續留，延長合約到今年球季結束。 （記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟與羅戈的合約將在7月底到期，在統一獅洋投梅賽斯遭韓職買斷合約後，他的動向成為關注焦點。

中信球團昨宣布，羅戈同意續留，他表示，因為覺得球隊很有競爭力，很有機會拿到總冠軍，希望可以成為冠軍隊的一員。據了解，雙方同意延長合約到今年球季結束，並就明年續約內容提前展開協商。

很喜歡球隊氛圍

明年還想再來

羅戈指出，過去1個半月除了與球團協商，還花很多時間分析各種可能性，也一直向經紀人強調，很喜歡中信這支球隊的氛圍，隊友間的默契也很好，至於這段期間有多少球隊與他接觸，都已成為過去式，既然決定要留下來，現階段最重要的是與隊友一起拚總冠軍，若明年有機會，他當然想再回來。

中信日前宣布簽下兩位新洋投，其中韋禮加上屆12強賽在委內瑞拉隊與羅戈同隊，羅戈表示，得知韋禮加要來中信，有傳訊息給對方，很高興能繼12強賽後再與他並肩作戰。

梅賽斯將於下週離台，昨天的先發也被取消，他指出，韓職是他考慮的發展方向，前天才得知合約被買斷，很意外達成日職、中職、韓職的亞洲職棒「大滿貫」，前天向隊友道別時，因為情緒上來忍不住掉淚，感謝統一球團給他機會，很高興與隊友並肩作戰，希望有一天能再回來。

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