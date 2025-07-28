爭取徐若熙 日本火腿拜會味全龍

日職火腿昨派球團特別顧問田中賢介到天母球場拜會味全龍，表達積極爭取徐若熙的態度。（記者林正堃攝）

葉總：火腿球團滿有誠意的

〔記者羅志朋／台北報導〕日職火腿昨派球團特別顧問田中賢介到天母球場拜會味全龍，表達積極爭取徐若熙的態度，總教練葉君璋親自接洽會談，葉總說，火腿球團滿有誠意的。

本季徐若熙先發12場戰績3勝5敗、防禦率1.62、每局被上壘率0.80，生涯最快球速158公里，一軍年資將滿3年，可望在季後取得旅外資格，吸引美、日職至少10幾支球隊追蹤觀察，每當他登板總吸引太批球探到場，道奇、軟銀和火腿都對他有高度興趣。

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近年火腿陸續簽下台灣球員王柏融、孫易磊和古林睿煬，如今獵才雷達鎖定徐若熙，葉總表示，這是火腿球團第一次正式拜會龍隊，表達對徐若熙有興趣，他們經營台灣市場很用心，也對台灣選手很感興趣，培養球員有一套。

軟銀首席棒球總管城島健司上個月特地到大巨蛋直擊徐若熙投球，並給出高評價，火腿昨也派球團特別顧問田中賢介拜會龍隊，田中選手生涯效力火腿18年，曾短暫上過大聯盟，拿下5座洋聯二壘手金手套，2019年季後退役轉任球團職務。

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