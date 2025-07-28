雨神攪局 鷹猿裁定言和

台鋼雄鷹張肇元單場雙響炮，打下4分點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕昨賽前樂天桃猿和台鋼雄鷹全年成績和下半季戰績同為35勝35敗、5勝5敗，贏球一方即可突破5成勝率，最後形成打擊大戰，9局下樂天進攻前雨勢突加劇，聯盟經過兩度等待後宣布以7：7握手言和，也是本季首場和局。

張肇元雙響砲4打點

單場MVP

台鋼捕手張肇元繼前天開轟後，昨天面對樂天先發投手黃子鵬，4局上先敲出陽春砲，5局上再追加3分砲，兩度幫助球隊追平，繳出3安猛打賞、4分打點，獲選單場MVP。

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台鋼曾昱磬7局上擊出超前分安打，但樂天8局下又有攻勢，梁家榮高飛犧牲打扳平。9局下，台鋼守護神林詩翔登板準備面對宋嘉翔，雨勢卻變大，聯盟歷經兩度暫停才宣布比賽裁定。

張肇元近2戰敲3轟，也是首次單場雙響砲，生涯在桃園球場打擊率高達3成33，他說：「可能最近身體狀況還不錯，他們的球場LED燈很亮，來球也看得很仔細。」不過，他強調，樂天並不好惹，「他們是很難打的球隊，一時的領先也不代表什麼，27個出局數抓到才算數。」

張肇元說，樂天投手群同樣難對付，昨他依照自己的節奏，出手前先想好策略，加上掌握到對方失投球，才有好的結果。

昨晚雨勢不斷，台鋼先發投手黃子豪頻頻示意暫停，處理釘鞋上的紅土，帳面上3局失4分。張肇元表示，黃子豪其實是控球很好的投手，可能受場地影響，加上球迷吶喊有些緊張，控球有些跑掉。

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