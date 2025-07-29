雙親來自南非 將投入職籃選秀》新台灣人喬納森︰朝MVP、冠軍邁進

出生南非、在台灣長大的喬納森，今年取得身分證成為「新台灣人」，將投入職籃選秀。（記者陳志曲攝）

前言︰台灣職籃兩聯盟休賽季持續針對合作和合併事宜協商，尚未公布選秀日期，不過新人選秀仍是每年夏天備受期待的重頭戲，本報邀請即將投入選秀的UBA焦點球員回顧籃球生涯，也分享對投身職業舞台的期許。

記者盧養宣／專訪

雙親都來自南非的台灣藝大前鋒喬納森，出生3個月就移居台灣，也在今年1月拿到我國身分證，將以本土身份投入選秀，他期許自己在生涯首季能提高命中率，在防守端全力以赴，「做好球隊要我做到的每件事。」

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曾受傷休8個月 父親鼓勵堅持下去

喬納森出身乙組的民族國中，由於與松山高中前教頭黃萬隆住在同社區，因緣際會下加入以魔鬼訓練聞名的「綠色神盾」，但高一就因腳趾骨裂動刀休息近8個月，在曾是職業橄欖球員的父親鼓勵下才堅持下來。

高中從零開始 高三拿下籃板王

自認落後隊友1年，喬納森在腳部仍有鋼釘時就恢復練球，他表示，國中完全不懂籃球，進入松山幾乎是從零開始，拚勁也得到黃萬隆的肯定，獲得愈來愈多出賽機會，在高三那年奪下籃板王。

黃萬隆、葛記豪 兩恩師帶領成長

黃萬隆帶領喬納森走進籃球的世界，台藝大主帥葛記豪則帶他走出自己封閉的內心世界。被問到大學生涯成長最多之處，喬納森脫口而出說是「脾氣」。大一時他容易生悶氣，也因此影響隊友，葛記豪開始找他聊心事，如今師徒無話不談，原本有意再戰UBA賽場1年的他，也在教練鼓勵下參加選秀。

喬納森在大四球季繳出場均14.7分、3.6籃板、3.1助攻，職業新人年給自己的目標是提高命中率、在防守端全力以赴。至於終極目標，他則發下豪語，希望成為球隊裡最好的球員，「朝年度MVP和冠軍邁進。」

向阿巴西、林韋翰學習

提到職業路上的學習對象，喬納森選了背景相似的阿巴西及松山高中學長林韋翰，「阿巴西強到無話可說，希望可以向他學習，韋翰學長成熟、組織能力相當出色。」

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