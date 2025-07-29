東超10/8台日雙賽 上演上季4強戰戲碼

東超新賽季賽程（東超提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕東亞超級聯賽（EASL）昨公布2025-26球季賽程以及小組賽分組，10月8日開幕戰分別在台灣以及日本東京登場，屆時台灣的雙賽組合將由桃園領航猿對決琉球黃金國王，上演上季4強戰戲碼，富邦勇士則要碰上日本宇都宮皇者。

東超在新賽季擴大規模，今年共有12支球隊、參與42場比賽，小組賽也從原本的2組分成3組，屆時將取各組前兩名晉級6強賽，取代過往的4強賽模式，競爭更加激烈；另外，賽程安排也有調整，除了原本星期三比賽之外，這季新增週末賽事，讓更多球迷能夠參與。

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台灣這季除了PLG的冠亞軍領航猿和勇士取得資格外，TPBL冠軍隊伍新北國王也拿到參賽權，我國首度派出3支隊伍參戰，3支隊伍也分屬於3個不同小組，而開幕戰將於台灣登場，領航猿、勇士會分頭出擊。

領航猿上季在「夜王」盧峻翔帶領下抱回亞軍，締造我國在東超的最佳成績，而國王拿下季軍則寫隊史最佳。連續3年取得資格，國王總經理毛加恩說：「接下來國王將由派翠克執掌兵符，希望在新教練和球員努力下，球隊能有更穩定的表現。」國王東超新賽季主場開幕戰將於10月22日登場，迎戰日本隊伍東京電擊。

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