中職單季300萬觀眾 本季可望霸氣達陣

統一獅上週在大巨蛋「超人力霸王」主題日，三天創下觀眾61368人紀錄。（資料照）

超人力霸王主題日

中職累計觀眾人數

3天61368人獅飆紀錄

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅上週在台北大巨蛋安排「超人力霸王」主題日，合計觀眾61368人不僅創下隊史主場系列賽觀眾人數新紀錄，27日更以今年該隊主場觀眾第2高的18725人，讓中職連續兩季觀眾總人數達到200萬。由於本季還有145場例行賽，中職可望達成首次單季觀眾人數達300萬、累計觀眾人數達4000萬的兩大里程碑。

連2季觀眾總人數

達到200萬

中職去年球季到8月22日完成266場，累計觀眾199萬8794人，隔天三地開打，編號在前的台南球場有5322人進場，單季累計200萬4116人，寫下中職首次單季200萬人進場，今年則在「超人力霸王」助威下，完成213場就迅速站上200萬。

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中職前年以累計180萬130人寫下單季觀眾新高，去年向上提升首次站上200萬，今年受益12強賽奪冠與經典賽資格賽出線，完成215場已有202萬2723人次。由於大巨蛋自上週至下半季結束每週都有賽事，勢必帶動本季票房再衝新高，寫下首次單季觀眾300萬的里程碑，預計達成的時間點在9月初。

在此之前，另一項大紀錄即將產生，扣除2020與2021年受疫情影響共有71場閉門比賽，中職自1990年開打迄今累計9232場開放觀眾進場，再有48萬6595人就達成累計4000萬里程碑，以本季場均9408人推算，需要再打52場，時間點落在8月20日前後，但在大巨蛋本季場均18717人的加持下，達成日期可望提前到8月初。

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