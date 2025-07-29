自由紀錄台》後勁拚本週 創先發連28場不敗紀錄

後勁本週挑戰連續27場不敗紀錄。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕台鋼雄鷹洋投後勁去年轉任先發後還沒輸過，在挑戰潘威倫的21連勝之前，已先追平同樣由潘威倫保持的先發連續27場不敗，本週將挑戰聯盟新紀錄。

潘威倫2007年開季2連敗後，3月31日起連12場先發都拿下勝投，改寫郭源治保持的連10場紀錄，之後7場先發戰績4勝0敗，單季16連勝打破郭進興保持的15連勝紀錄。

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2008年潘威倫球季前8場先發拿下5勝0敗，直到6月24日輸給Lanew熊才結束連27場不敗，期間共贏得21勝，再創中職新高。

後勁去年先發13場獲得7勝，今年14場先發拿下7勝，連續27場先發不敗期間共斬獲16勝，加上2023年效力桃猿的季末拿到3場後援勝，目前19連勝，和潘威倫21連勝都是先發不同。

按照正常輪值，後勁本週六將在澄清湖主場迎戰味全龍，他本季對味全先發2場都拿勝投，防禦率1.38。

後勁上週對樂天桃猿先發6局無失分，2：0領先時退場，雖然牛棚失守，未能成為本季第一個10勝投手，9勝仍單獨領先。後勁曾贏得2022年救援王，若再拿到勝投王，將是繼郭進興之後中職史上第二人。郭進興是1993年救援王，之後再拿到2次勝投王（1995、96年）。

而國外職棒同時拿過救援王和勝投王的投手，大聯盟有史莫茲、洛，日職江夏豐、村田兆治，韓職金龍洙、宋津宇、宣銅烈、李尚勳。

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