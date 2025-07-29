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U18今藍白對抗 決定24人名單

2025/07/29 05:30

江庭毅在球帽內側，畫上富邦悍將隊徽。（記者林宥辰攝）江庭毅在球帽內側，畫上富邦悍將隊徽。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕昨南部大雨打亂台南亞太棒球園區U12世界盃賽程，原訂要在成棒副球場舉行藍白賽的U18台灣培訓隊，比賽也因雨取消，全隊改為室內練球。

U18台灣培訓隊今天移師桃園進行2場藍白賽，賽後決定24人名單，8月20日再選出20人正式名單。

U18世界盃9月5日將在日本沖繩開打，總教練廖宏淵透露，台灣隊將在8月27日出發，並在當地安排4場熱身賽，和社會人交手3場、美國隊1場。

教頭：曾峻岳曾落選

成棒生涯才是重點

台灣培訓隊不乏準職棒生，也有高二潛力股。廖宏淵說：「名單大致有底，比賽完會再討論。也跟選手說，不論選上與否，高中都不是他們生涯重點，成棒生涯才是。2019年U18曾峻岳雖然落選，但他現在是富邦悍將的王牌後援，也入選過國家隊。」

廖宏淵坦言，這批培訓隊投手實力平均，左投劉任右具備未來性，打者則是張乙安發揮出色，藍白賽幾乎場場安打。廖宏淵還點名高苑工商高二185公分游擊手許書誠，「他的大賽經驗較少，但若能入選，或許能迅速成長。」

悍將江庭毅、張育豪

盼並肩作戰

兩位富邦悍將準職棒捕手江庭毅、張育豪都要拚入選。江庭毅說，去年亞青他就和張育豪一同入選，高三時特別加強重量訓練，對自己的守備和引導投手能力也有信心，希望能再一起並肩作戰。

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