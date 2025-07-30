悍將版本李東洺 攻蛋首部曲攻頂

猿悍戰昨吸引13856人進場，寫下大巨蛋週二最高票房紀錄。

（記者林正堃攝）

先發7.2局生涯新高

張育成敲出生涯第2支再見全壘打，助悍將險勝桃猿。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將昨在大巨蛋與樂天桃猿合演投手戰，兩隊前6局共只擠出兩支一壘安打，李東洺生涯首次在大巨蛋登板就投7.2局是生涯單場最多，9局下由張育成當英雄，擊出生涯第二支、中職在大巨蛋第一支再見全壘打，幫助富邦以2：0氣走樂天。

悍將先發投手李東洺投出生涯新高7.2局。

（記者林正堃攝）

李東洺前6局只讓樂天靠保送、失誤各上過1次壘包，7局上2出局後才被林泓育擊出第1支安打，8局上續投是生涯首次投到第8局，2出局兩人在壘時由陳仕朋接替投球，他表示，投完6局有發現還沒被打安打但沒特別在意，第8局退場後會生氣是因為關鍵時刻沒有投好，感謝陳仕朋與守備幫忙化解危機。

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李東洺在亞錦賽、經典賽資格賽都曾在大巨蛋出賽，中職例行賽還是頭一遭，卻投出生涯單場最長的7.2局，他指出，之前即使擔任中繼，都不曾穿富邦球衣在大巨蛋登板，讓他賽前就很期待，很高興完成先發該有的局數，「可能是在巨蛋，比較不會不舒服，感覺全身充滿力量，投起來很順暢，每局用球數都比較少。」

張育成再見轟氣走猿

張育成繼去年8月21日再敲再見全壘打，他卻沒有特別的感覺，更在意4局下無人出局兩人在壘卻被三振，他表示，魔神樂這場投得不錯，直球投得比變速球好，第4局自己應該可以做得更好，當下可能想太多，9局下沒想過要打全壘打，只想把球打紮實，就算一壘、二壘安打都好，只要把隊友送回來就好，「沒想到結果是我沒有預測到的，感謝上帝!」

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