吳俊偉重返一軍 先對付瞌睡蟲

中信兄弟終結者吳俊偉（中）重返一軍，隊友熱烈歡迎歸隊。 （中信兄弟提供）

傷癒復出 控球還沒到位

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟終結者吳俊偉因肩膀受傷，開季從二軍出發，經過大半年的復健，昨天終於上一軍。

吳俊偉春訓時出現肩傷，7月3日展開復健賽，在二軍出賽6場各投1局，最近3場都拿下救援成功，連2場無失分。他表示，在二軍測試過連2場登板，賽後身體沒有任何問題，已恢復到百分百，球速也投到149公里，但控球還要再加強，內、外角的位置要更明顯一些。

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中信總教練平野惠一表示，這次吳俊偉回來，看到他的身體練得更壯了，但投球狀況恢復到受傷前的幾成，還是要在一軍強度的比賽投過才知道，直接回到終結者或先從中繼開始，也要看比賽和他的狀況再決定。

二軍都是白天比賽，吳俊偉養成早睡早起的習慣，經常天還沒黑就睏了，還要調一下「時差」，不過，可能上一軍太興奮，還沒有想睡，還是要重新適應夜間投球。

吳俊偉去年出賽57場，拿下生涯新高的29次救援成功，季後又在12強賽台灣隊的9場比賽登板5場，拿下3次救援。他表示，因為沒有全年無休的經驗，不知道如何在短暫的休息期間去維持身體的強度，可能是受傷的原因之一，以前沒有受過這麼嚴重的傷，有了這次經驗，更體會到健康的重要，希望保持健康，幫助球隊再奪總冠軍。

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