U12世界盃》台灣隊掉5分不氣餒 大逆轉晉級

陳啟盛2局下敲出2分打點長打，帶起台灣隊追分攻勢。 （記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕受到台南市停班停課影響，台灣隊昨在U12世界盃棒球賽閉門迎戰墨西哥，全隊展現韌性，克服5分落後，6局下靠著滿壘觸身球以6：5演出大逆轉，帶著1勝1敗前進超級循環賽。

U12世界盃昨賽事採閉門戰，台灣小將賽後特別跑到外野，向無法進場的球迷致謝。（記者李惠洲攝）

台灣隊先發側投李昀潤控球不穩，1.1局被擊出6支安打、2次保送、失5分。台灣隊隨後換上主力投手鍾定栩接替，穩住局面。台灣隊2局下靠著陳啟盛長打、李秉容滿壘選到保送，單局灌進5分一舉追平。

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再見觸身球 險勝墨西哥

6局下，2出局後墨西哥發生失誤，台灣隊隨後又利用故意保送、觸身球攻佔滿壘。關鍵時刻，陳啟盛被觸身球砸中，台灣隊最後半局未擊出安打就擠回再見分。

總教練章子健表示，雙方都有輸不得的壓力，一開始雖然5分落後，但他鼓勵選手不要灰心喪志，能成功凝聚士氣，對於接下來賽程也有正面幫助。

章子健說，原本考量李昀潤屬於怪投，但對手攻擊掌握得很好，鍾定栩原本就是主戰投手，還好有扛起來。鍾定栩的打擊也頗具力量，但預賽較少發揮，今天休兵會再調整，希望投手丘上的好表現能帶動他的打擊。

陳啟盛說，落後時希望能把分數追回來，打擊力求打平、打紮實，這幾場選球都有做到。

鍾定栩則表示，首戰對古巴因為很多球迷進場，因此更緊張，昨則是教練提醒，2好球之後再進攻邊角位置。

U18世界盃 公布24人名單

另外，9月5日將在日本沖繩開打的U18世界盃，台灣隊培訓隊昨公布24人名單，預計8月20日再選出20人正式名單。

24人名單中，台灣隊選入9位投手，包含球探評價極高的高二左投劉任右，和準職棒生鍾亦恩、陳世展。捕手方面，富邦悍將兩位準職棒生張育豪、江庭毅，繼去年U18亞青後再次入選。兄弟首輪蔡琞傑、樂天第6輪劉曜維，也在野手名單。

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