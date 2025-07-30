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FIBA認證林書緯 可代表台灣參賽

2025/07/30 05:30

林書緯期待未來能代表國家隊出賽。（資料照）林書緯期待未來能代表國家隊出賽。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王後衛林書緯昨正式獲得國際籃球總會（FIBA）的核可，取得本土球員身分，未來有機會代表台灣參與國際賽，期待為台灣籃球做出貢獻。

33歲的林書緯在2015年加入富邦勇士後，拿下SBL新人王、助攻王，也曾助勇士奪下SBL、PLG冠軍，他在2022年轉戰國王成為核心球員，也是球隊2連冠班底。由於國王在這季取得亞洲籃球冠軍聯賽資格，球隊希望他能以本土球員身分參賽，並積極地與FIBA溝通，最後通過資格審核，於上季末取得本土球員身分。

台籃耕耘10年 找到歸屬感

成為本土球員，林書緯相當開心，他表示，這10年台灣的職業生涯，經過長時間努力讓他獲得肯定，也在這裡找到歸屬感，「若未來有機會能為台灣籃球貢獻，我十分期待能代表國家隊出賽，不僅能拓展國際賽經驗，更重要的是能與世界頂尖球員交手，這對職業球員而言，都是難得而寶貴的機會。」

林書緯取得本土身分後，不僅能一圓代表台灣打國際賽的夢想，也增添球隊在國際賽的調度彈性，國王總經理毛加恩說：「這對他、球隊及整個台灣籃球而言，都非常正面且具意義，期待他在國內外賽場上發揮最佳實力，為台灣籃球帶來更多榮耀。」

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