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石萬金K中小可愛 清空板凳是意外?

2025/07/31 05:30

吳俊偉（記者廖耀東攝）吳俊偉（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟許基宏和曾頌恩昨3局下開轟後，台鋼雄鷹先發投手石萬金觸身球砸到下一棒打者「小可愛」江坤宇，引爆雙方板凳清空。衝突過後4局下中信宋晟睿和陳俊秀也開轟，終場以11：2大勝台鋼。

雄鷹投手石萬金投出觸身球，引爆兩隊清空板凳。（記者廖耀東攝）雄鷹投手石萬金投出觸身球，引爆兩隊清空板凳。（記者廖耀東攝）

挨轟投觸身 引爆兩隊衝突

石萬金K中小可愛 清空板凳是意外?兄弟許基宏3局下敲出滿貫砲，連兩天開轟。
（記者廖耀東攝）

台鋼原本以2：0領先，3局下石萬金先被許基宏轟出滿貫砲，再被曾頌恩打出2分砲，對江坤宇的第一球，石萬金148公里的偏高直球打在他的左上背，石萬金先是雙手一攤，再揮手示意江坤宇趕快離開打擊區。

平野跑上場 兄弟一擁而上

石萬金的動作引發中信不滿，教練和球員都衝進場內，台鋼球員也一擁而上，衝在最前面的陳俊秀和石萬金對罵，所幸都被攔住，沒有發生肢體衝突。

衝突過後，宋晟睿和陳俊秀4局下轟出連棒全壘打，將比數拉開到9：2，也把石萬金打退場，

中信總教練平野惠一並不認為石萬金是故意砸人，他表示，石萬金本來就一直塞內角球，觸身球只是意外，現在已不是被全壘打就用觸身球報復的年代。不過，他當時跑上場是急著關切江坤宇有沒有受傷，不知道是否因此造成板凳清空的意外，他自己也在反省。

許基宏前晚轟出雙響砲、5分打點，連兩天共擊出3支全壘打、灌進10分打點，本季56分打點躍居第2，15轟排名第3。宋晟睿生涯首次連3場開轟，重返先發打線的岳政華演出3安猛打賞。

中信9局上換上從開季傷兵名單出發的終者吳俊偉後援，本季初登板，用13球連續解決3名打者，包括1次三振，最快球速149公里。平野表示，大幅領先的第9局是吳俊偉登板的好時機，最重要的是看到他的身體狀況沒有問題。

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