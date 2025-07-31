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王博玄暫居打擊王 三壘打連發

2025/07/31 05:30

王博玄（記者廖耀東攝）王博玄（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台鋼雄鷹王博玄昨天首度以打擊率領先者的身份出賽，連2打席擊出三壘打，打擊率0.318保持領先。王博玄將挑戰成為隊史第1個贏得年度打擊獎項的本土打者，但是談到今年最看好的打擊王人選，王博玄認為是隊友吳念庭。

王博玄最近連8場安打，前天賽後打擊率上升到0.313，超越樂天桃猿林智平的0.311，生涯首居打擊排行榜榜首。昨天王博玄面對中信兄弟先發投手羅戈的全場第1球，就擊出三壘打，第3局再度打出三壘打，連2打席三壘打追平聯盟紀錄，全場3打數2安打、1次四壞球。

王博玄表示，球季還有將近50場比賽，隨時會有變化，談打擊王還太早，希望自己能有穩定的表現，雖然不是說一定要以打擊王為目標，但是他這種型態的打者，打擊率和安打數是可以努力的方向，不像全壘打、打點可望不可及，要在自己的強項更加努力。

看好吳念庭競爭打擊王

談到最看好的打擊王人選，王博玄表示，吳念庭傷癒歸隊後，打擊一直很穩定，他是能把球打到球場每個位置的全面型打者，如果保持健康、補足規定打席，很有機會競爭打擊王。

王博玄季前在經典賽資格賽打出台灣隊最多的8支安打，打擊率0.533，但是開季陷入低潮，開打1個多月後的5月4日，打擊率還只有0.195。王博玄表示，經過今年季初的低潮，才注意到去年也是開季打不好，如何克服慢熱的狀況是未來的課題。

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