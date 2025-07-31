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平鎮投手對決 林安可助拳林詔恩

2025/07/31 05:30

獅隊先發投手林詔恩收下本季第5勝。（記者李惠洲攝）獅隊先發投手林詔恩收下本季第5勝。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕味全龍徐若熙、統一獅林詔恩的平鎮高中學長學弟先發對決好戲，昨受雨勢影響延後約1小時才進行。復賽後，雙方首局都出狀況，林詔恩遭長打串聯掉1分，而徐若熙則挨了林安可3分砲，兩人隨即都回穩交出好投，但雙方首局攻勢為比賽定調，終場獅隊就以7：1贏球，終止上週末遭中信兄弟橫掃的3連敗。

獅隊林安可敲出本季第19轟，僅落後雄鷹魔鷹1轟。 （記者李惠洲攝）獅隊林安可敲出本季第19轟，僅落後雄鷹魔鷹1轟。 （記者李惠洲攝）

化解滿壘危機

林詔恩5.2局奪勝

林詔恩首局遭劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠長打失1分，但1局下，獅隊連本帶利討回，徐若熙遭連5打席敲安，邱智呈、蘇智傑安打之後，林安可擊出個人本季第19轟。徐若熙賽前累積263.1局，昨挨了中職生涯第7轟，林安可一人就兩度從他手中開轟，上一支在去年4月6日，是徐若熙中職生涯首度挨轟。

林詔恩投5.2局失1分奪第5勝，徐若熙5局任內失3分、6次三振。獅隊在7、8局，分別靠龍隊游擊手張政禹各發生1次失誤，和陳聖平2分砲，進帳保險分。

獅隊總教練林岳平說，因雨延後開賽，確實對雙方投手都有影響。「準備上必須二次啟動，首局節奏掌握都沒有很順，但首局過後，兩人都投出很好的內容。詔恩3局化解滿壘是一大關鍵，用內角高球擠壓打者。」

林安可透露，仍記得去年對決讓徐若熙生涯首度挨轟。林安可說：「面對這樣等級的投手，揮擊沒有任何失誤空間，一旦有錯誤或失敗，可能就沒有機會了。身為打者，對戰是很興奮的事，無論最後是被三振或是從他手中敲安，都是可以從中學習的對決，對戰起來也很舒服。」

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