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林子偉果斷出棒 攻破貓仔魔法

2025/07/31 05:30

猿隊林子偉雙安2打點，本季首度獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）猿隊林子偉雙安2打點，本季首度獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

猿對戰悍將12勝6敗

猿隊林政華9局上敲出2分砲。（記者林正堃攝）猿隊林政華9局上敲出2分砲。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕上月「貓仔」許銘傑升任富邦悍將一軍投手教練，一手打造的「投手王國」昨在台北大巨蛋慘遭樂天桃猿狙擊突破，樂天打線全場敲出17支安打，最終就以9：1擊敗悍將中止4連不勝，本季樂天對悍將取得12勝6敗對戰優勢。

悍將從開季到6月11日團隊防禦率高達5.28，全聯盟敬陪末座，原任一軍牛棚教練的許銘傑，6月12日和郭勇志職務對調後，自此投手群表現脫胎換骨，至昨賽前為止，這段期間團隊防禦率2.16高居聯盟第一，許銘傑施展「貓仔魔法」昨遭樂天攻破。

樂天前3局都有攻勢蠶食4分，6局上一輪猛攻再添3分，9局上林政華轟2分砲，悍將洋投力亞士前役對中信兄弟繳7局無失分優質先發奪勝投，昨表現不振，先發5.2局失7分其中5分責失苦吞本季第8敗，暫居聯盟「敗投王」。樂天洋投波賽樂先發5局失1分拿下本季第3勝。

林子偉敲2安貢獻2分打點獲選單場MVP，他笑說，「今年第1次拿到單場MVP，滿開心的，沒想到會拿MVP，前2次打擊有掌握到機會，只是後面幾個打席打不好。」

前兩打席都從力亞士手中敲安，林子偉說，其實力亞士的球很難打，策略是出棒果斷一點，畢竟他的球路都是快速球系列，且曲球變化幅度大，盡量攻擊好球，沒設定到的球路就破壞掉。

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