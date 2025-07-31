世大運羽球男單金牌》台大高材生丁彥宸 選擇不一樣的人生

丁彥宸在萊茵魯爾世大運勇奪男單金牌，加上帥氣的外型，引起外界高度討論。（記者陳志曲攝）

記者林岳甫／專訪

丁彥宸經常跟朋友一起去玩各種密室逃脫遊戲。（丁彥宸提供）

7月26日對台灣大學工商管理系高材生丁彥宸而言，是難忘又不可思議的一天，他在德國萊茵魯爾世大運勇奪羽球男單金牌，加上清秀外型引起外界高度討論，而世大運「金」喜起點為當年陰錯陽差，他被國中好友「騙」去考體育班，這一騙讓他就這樣留在羽球場上奮戰至今。

丁彥宸進入台大後，除了練球也積極參與系上活動。（丁彥宸提供）

國中被騙去體育班 在羽球場上奮戰至今

丁彥宸小檔案

「我從小打過桌球、網球，直到國小四年級才正式加入羽球隊，但我國小的學業成績還不錯，羽球對我來說就是玩票性質！」

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21歲的丁彥宸一直都沒有把羽球當成一生志業，就連國中報考體育班還是一場意外，「我沒有考體育班的打算，但是有好朋友邀我一起考，結果我報考了，他反而沒報名，而我就這樣打羽球打到現在。」

丁彥宸的父母都不是運動員，不過雙親從小就讓他適性發展，媽媽讓他學過鋼琴、珠心算、畫畫等才藝，丁彥宸正因從小百般嘗試，他就沒想過要成為一個專職體育人，更想跟一般人一起讀書，讓視野更加開闊。

大學生活多采多姿 愛揪好友玩密室逃脫

丁彥宸憑藉2022年西班牙世青團體賽銀牌成績，以甄審方式進入台大工商管理系，最大目的就是想走出不同的路，「一般來說應該會進入北市大學，但我想在大學期間多認識更多人，跳脫出球界並多學不同東西。」談到選擇進入台灣第一學府，丁彥宸沒有一絲後悔，「起初我也會怕融入不了，但其實身邊同學人都很好！」

現在的丁彥宸生活相當豐富，除了練球，也會跟同學一起做分組報告，當然也跟一般大學生一樣在期中考、期末考進行考前衝刺，並積極參與系上活動，另外也會跟三五好友玩密室逃脫，讓大學生活多采多姿，並非只有羽球。

強化基本功 期許世界排名前50

奪世大運金牌後，丁彥宸經幾天沉澱，還是一如往常回到土銀宿舍持續訓練，希望能在自己的羽球夢裡不留遺憾，也會把課業顧好，成為與眾不同的運動員。他的生活不因金牌有太大改變，仍得持續強化基本功，期許今年世界排名能上升至前50，在羽球路走出一條康莊大道。

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